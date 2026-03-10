「パンどろぼう」の絵本の世界の魅力がたっぷり詰まったデザイングッズ期間限定受注開始！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社GreenFlashより、いつも近くにパンどろぼうを感じることのできるアイテムが登場！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/20186

■パンふせん

使い勝手のよいサイズ感のパンの形をしたふせんです。

▼商品詳細

各\660 (税込)

【素材】紙【サイズ】ふせん：約W58×H60mm、台紙：W75×H87mm【生産国】日本

■マグネットシート

冷蔵庫などに貼ることができるマグネットシートです。

繰り返し書くことのできるペンが付いています。

▼商品詳細

各\1,650 (税込)

【セット内容】シート1枚・ペン1本

【素材】マグネット・紙（本体）、紙（台紙）、ポリプロピレン・羊毛フェルト（ペン）

【サイズ】本体：W128×H133mm以内、台紙：W132×H170mm、ペン:全長113mm【生産国】日本

■レザーブックマーカー

レザー素材のおしゃれなブックマーカーです。

▼商品詳細

\1,650(税込)

【素材】レザー・平紐（本体）、紙（台紙）

【サイズ】本体：約W33×H37mm（大）、約W25×H23mm（小）台紙：W75×H75mm

【生産国】中国

■ジェットストリーム 4&1

イエローホワイト

パンどろぼうシリーズにジェットストリームが登場。

1本でボールペン4色（黒・赤・青・緑）とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

▼商品詳細

各\2,420 (税込)

【機能】4色+シャープ【インク色】黒・赤・青・緑

【ボール径】0.5mm（イエロー）、0.7mm（ホワイト）【芯径】0.5mm【素材】（先軸）真鍮+メッキ、（後軸）ABS樹脂+塗装、（クリップ）銅材、ラバークリップ

【サイズ】全長：H148.8mm、台紙：W47×H187mm【生産国】日本

■ピンバッジ

いつも身につけたくなる、パンどろぼうのピンバッジです。

▼商品詳細

各\880 (税込)

【素材】真鍮・エポキシ樹脂（本体）、紙（台紙）【サイズ】約W40mm×H33mm以内、台紙：W60×H80mm【生産国】中国

■ミニパンカチ

ミニサイズのパンカチが登場。いつも持ち歩きたくなる可愛さです。

▼商品詳細

各\605 (税込)

【サイズ】本体：約W140×H147mm、アップリケ：約W37×H38mm【

素材】綿・ポリエステル（本体）、フェルト（アップリケ）【生産国】中国

【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！



▼販売ページ

