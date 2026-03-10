人気ブランド「西善」新作振袖がお披露目。三景スタジオ旭川本店の合同振袖展示会レポート。

有限会社三景スタジオ

記事内でも、今回の展示会の注目ポイントとして「西善」の新作コレクションが紹介されており、伝統的な技法を大切にしながら、現代の感性に寄り添う色使いや柄行きが特徴とされています。

会場では、限られた入荷数の新作振袖を実際に試着できる機会として、来場者の関心が高く集まりました。三景スタジオでは、お嬢様一人ひとりの雰囲気やパーソナルカラーに合わせたコーディネート提案を行い、衣装単体ではなく、全体の印象まで含めた成人式スタイルを提案。会場ならではの“見て終わりではない”振袖選びが行われました。

展示会で特に反響が大きかった取り組み

展示会で特に反響が大きかったのは、豊富な衣装ラインナップを実際に比較しながら選べる点です。

記事では、展示会最大のメリットとして「圧倒的な衣装数の中から、実際に見て、触れて、羽織れること」が挙げられており、近年人気の高いグレーやブルーなどのくすみカラー、ヴィンテージスタイルにも注目が集まったことがうかがえます。

伝統的な赤の振袖に加え、トレンドを取り入れたスタイルを比較できることで、来場者にとって選択肢の広さを実感できる機会となりました。

また、会場では振袖選びだけでなく、成人式当日までを見据えた具体的なプラン提案も行われました。中でも多くの方に選ばれているとして紹介されているのが、前撮りと式当日レンタルがセットになった「振袖コミコミセット」です。

このプランは、当日の着付けに必要な小物20点が揃うため、家庭で細かな準備をする負担を減らせることが特長です。

さらに前撮り時には、振袖だけでなくドレス撮影も楽しめる内容となっており、20歳の節目を和装・洋装の両方で残せる点も来場者にとって魅力的なポイントとなりました。

なお、髪飾りは持参対応です。

展示会ではこのほか、成人式当日に振袖と小物一式をレンタルできる「振袖レンタルのみプラン」、前撮りと当日レンタルを組み合わせた「撮影＆成人式当日のレンタルセット」、衣装ごとの追加料金を気にせず選びやすい「撮影＆成人式当日レンタルセット（クラスフリー）」も案内されました。

クラスフリープランについては、プレミアラインのみ追加料金ありと案内されています。

来場者は希望する成人式の過ごし方や予算感に合わせて、複数の選択肢から自分に合ったプランを比較検討できる場となりました。

今回の合同振袖展示会を通じて

三景スタジオ旭川本店では、衣装選びだけではなく、前撮りから成人式当日までをトータルでイメージできる体験を提供しました。

実際に衣装に触れ、試着し、プロのアドバイスを受けながら検討できる展示会ならではの価値が、多くの来場者に支持される機会となりました。

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

有限会社 三景スタジオ

〒078-8212

北海道旭川市2条通り20丁目641-1

TEL：0166-31-7756

FAX：0166-31-1566

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

