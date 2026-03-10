SNSで話題沸騰中？！ワニの”ワーリー”と、そのなかまたち”ワーリーフレンズ”のかわいい雑貨アイテムが登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社GreenFlashより、SNSで話題沸騰中？！

ワニの”ワーリー”と、そのなかまたち”ワーリーフレンズ”のかわいい雑貨アイテムがングッズ登場！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/22243

■アクリルヘアクリップ

左右どちらにも付けられるヘアクリップ。髪の毛に跡が付きにくい仕様になっています。

▼商品詳細

各\880 (税込)

【素材】アクリル（本体）、金属、紙（台紙）

【サイズ】本体：約W40×H50mm以内（クリップ部分を除く）、台紙：W72×H117mm

【生産国】中国

■トレーディングSNS風クリアカード

ワーリーたちと一緒に思い出が残せるSNS風クリアカード。

景色や食べ物にかざして写真を撮ってかわいいカードです。何が出るかはお楽しみに。

▼商品詳細

各\600 (税込)

【素材】PET【サイズ】W54×H86mm【生産国】日本

■アクリルヘアゴム

髪に付けるのはもちろん、バッグに付けてもかわいいこと間違いなしです。

▼商品詳細

各\660 (税込)

【素材】アクリル（本体）、ゴム、紙（台紙）【サイズ】本体：約W40×H50mm以内（ゴム部分を除く）、台紙：W60×H80mm【生産国】中国

■おなまえチャーム

ワーリーたちのおなまえチャームです。裏面は書きこみが可能。

ボールチェーンとゴムが付いているので用途に合わせて使い分けができます。

▼商品詳細

各\990(税込)

【素材】アクリル（本体）、ゴム、金属【サイズ】W55×H48mm（チャーム部分を除く）【生産国】中国

■ダイカットステッカー

ワーリーやワーリーフレンズのかわいさが詰まったステッカーです。

▼商品詳細

各\440(税込)

【素材】紙（本体・台紙）【サイズ】本体：約W60×H77mm以内、台紙：W70×H95mm【生産国】日本

■トレーディングめじるしチャーム

何に付けてもかわいいワーリーのめじるしチャームです。

▼商品詳細

各\715 (税込)

【素材】アクリル（本体）、ゴム、金属【サイズ】約W32×H32mm以内（チャーム部分を除く）【生産国】中国

■トートバッグ

使い勝手の良いかわいいトートバッグです。

▼商品詳細

各\3,300 (税込)

【素材】布【サイズ】約W330×H350mm（持ち手含まず）【生産国】中国

■トレーディング硬質カードケース

お気に入りのトレカや写真を挟んでかわいい、

ワーリーたちがデザインされたポップでキュートな硬質カードケースです。

何が出るかはお楽しみに。

▼商品詳細

各\715(税込)

【素材】硬質PVC【サイズ】W71×H92mm【生産国】中国

【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/22243



