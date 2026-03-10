SNSで話題沸騰中？！ワニの”ワーリー”と、そのなかまたち”ワーリーフレンズ”のかわいい雑貨アイテムが登場！
株式会社GreenFlashより、SNSで話題沸騰中？！
ワニの”ワーリー”と、そのなかまたち”ワーリーフレンズ”のかわいい雑貨アイテムがングッズ登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。
【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
詳細を見る :
https://vvstore.jp/feature/detail/22243
■アクリルヘアクリップ
左右どちらにも付けられるヘアクリップ。髪の毛に跡が付きにくい仕様になっています。
▼商品詳細
各\880 (税込)
【素材】アクリル（本体）、金属、紙（台紙）
【サイズ】本体：約W40×H50mm以内（クリップ部分を除く）、台紙：W72×H117mm
【生産国】中国
■トレーディングSNS風クリアカード
ワーリーたちと一緒に思い出が残せるSNS風クリアカード。
景色や食べ物にかざして写真を撮ってかわいいカードです。何が出るかはお楽しみに。
▼商品詳細
各\600 (税込)
【素材】PET【サイズ】W54×H86mm【生産国】日本
■アクリルヘアゴム
髪に付けるのはもちろん、バッグに付けてもかわいいこと間違いなしです。
▼商品詳細
各\660 (税込)
【素材】アクリル（本体）、ゴム、紙（台紙）【サイズ】本体：約W40×H50mm以内（ゴム部分を除く）、台紙：W60×H80mm【生産国】中国
■おなまえチャーム
ワーリーたちのおなまえチャームです。裏面は書きこみが可能。
ボールチェーンとゴムが付いているので用途に合わせて使い分けができます。
▼商品詳細
各\990(税込)
【素材】アクリル（本体）、ゴム、金属【サイズ】W55×H48mm（チャーム部分を除く）【生産国】中国
■ダイカットステッカー
ワーリーやワーリーフレンズのかわいさが詰まったステッカーです。
▼商品詳細
各\440(税込)
【素材】紙（本体・台紙）【サイズ】本体：約W60×H77mm以内、台紙：W70×H95mm【生産国】日本
■トレーディングめじるしチャーム
何に付けてもかわいいワーリーのめじるしチャームです。
▼商品詳細
各\715 (税込)
【素材】アクリル（本体）、ゴム、金属【サイズ】約W32×H32mm以内（チャーム部分を除く）【生産国】中国
■トートバッグ
使い勝手の良いかわいいトートバッグです。
▼商品詳細
各\3,300 (税込)
【素材】布【サイズ】約W330×H350mm（持ち手含まず）【生産国】中国
■トレーディング硬質カードケース
お気に入りのトレカや写真を挟んでかわいい、
ワーリーたちがデザインされたポップでキュートな硬質カードケースです。
何が出るかはお楽しみに。
▼商品詳細
各\715(税込)
【素材】硬質PVC【サイズ】W71×H92mm【生産国】中国
【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22243
-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【twitter】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------