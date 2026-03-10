発足約4年で加盟企業300社を突破！日本最大級の睡眠課題解決企業間コミュニティ「ZAKONE」

株式会社NTT DXパートナー

●休憩スペースをアップデートする「仮眠室3.0」プロジェクト始動●

●健康経営をサポートするセミナープログラム提供開始●

Sleep Network Hub 「ZAKONE」（以下、ZAKONE）は、株式会社NTT DXパートナー（代表取締役社長 阿部 隆、東京都新宿区）が運営する、日本の睡眠課題解決をめざす企業間コミュニティです。2022年9月に14社で発足したZAKONEは、2026年3月時点で参画企業数300社にまで成長しました。

2026年3月18日(春の睡眠の日)にむけて、ZAKONEの動向や新たなプロジェクトについて紹介します。

1. 背景

厚生労働省の「令和６年国民健康・栄養調査結果の概要※1」によると、「１日の平均睡眠時間が６時間未満の者の割合」は、男性 36.2％、女性 38.9％であり、適正な睡眠時間の確保が日本の重要な健康課題となっています。

こうした中、健康経営の観点で睡眠に着目する企業・団体が増加するなど、個人が自身の睡眠課題を解決するだけでなく、国や企業を通じた日本国民の睡眠改善の動きが加速する傾向もあり、寝具・家電といった関連製品からスマートフォン向けアプリや睡眠改善サービスを含むスリープテックの国内市場規模は2020年の30億円から2023年には95億円と３倍以上に拡大、2027年には160億円にまで拡大すると予測されています。※2

※1 「令和６年国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省） https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf

※2矢野経済研究所「睡眠関連ビジネス市場の現状と将来展望」 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3750

2. ZAKONEの取り組み

日本の睡眠課題解決に向けたサービス開発や新規事業創出を目的として活動するZAKONEの加盟企業数の伸びはこの４年で堅調に推移しており、睡眠関連コミュニティでは国内最大級の規模となりました。なかでも複数企業によるタイアップ企画や自治体との連携など、実地での協業のケースが増えてきました。

【仮眠室3.0プロジェクト始動】

２０２６年３月より、新たな休息空間「ZZZN NATURE※3」を起点とし、さまざまな技術やノウハウを持つ企業が集まり、休憩ルームや仮眠室をアップデートし、新たな休息空間として企業・団体などに提案する「仮眠室3.0プロジェクト」を開始しました。

＜背景と目的＞

従来型の「布団やソファを置いてあるだけ」のようなアナログ設計の休憩ルームや仮眠室は、利用率の低さや、十分なリカバリー効果が得られないという課題を抱えていました。本プロジェクトでは、さまざまな技術やノウハウを持つ企業が集まり、最先端のエビデンスとテクノロジーを融合させることで、真に効果的で、利用される休息空間を共創します。今後、独自ノウハウを持つ企業を幅広く募集し、より多様な技術を組み合わせて仮眠室のアップデートを続け、企業・団体などのさらなる健康経営の実現をめざします。

※３ ZZZN NATURE：ZAKONE加盟企業がコラボレーションし、各社が持つ仮眠ノウハウを基軸に五感に対する最新テクノロジーを活用しリラックス状態を誘発する新たな休息空間。2025年9月3日より、健康経営に取り組む企業・団体などに提供。

＜参画企業（２０２６年３月時点）＞

SLEEP SOUND LABEL ZZZN / under design Co., Ltd. / VIE, Inc. / Landskip.inc / @aroma

本プロジェクトは、企業コラボレーションによる新しい仮眠文化の推進をめざして、新たな参画企業を随時募集しています（プロジェクト参画は無料）。

<「仮眠室3.0プロジェクト」サイト>

https://sleep-support.zakone.jp/co-nap-TOP

【健康経営をサポートする視聴無料の合同型セミナープログラム正式提供開始】

ZAKONE加盟企業がコラボレーションし、各社が持つ健康ノウハウを基軸に企業の健康経営を推進する「Health Pro Academy」は、睡眠を含めた多種多様な健康セミナーをライブ形式で毎月配信する健康経営プログラムです。2025年4月から全30社にトライアルを実施し、サービス内容のブラッシュアップを図りました。2026年4月より、本プログラムの正式提供をNTT DXパートナー×ZAKONEで開始します。

＜背景と目的＞

企業における健康経営の重要性が年々高まる中、健康経営度調査の評価基準も高度化しています。近年では、自社単独の取り組みにとどまらず、サプライチェーン全体を通じた健康経営の普及・支援がトップランナー企業の要件として評価されるようになりました。また、従業員の「ヘルスリテラシー向上」に向けた教育施策が重点評価項目となり、単なる制度導入ではなく「実効性（参加率や行動変容）」が求められています。

一方で、こうした高度な要件を満たすためのノウハウ蓄積や、効果的な施策を継続的に企画・運用することは、1社単独のリソースでは限界があります。 そこで本プログラムは、個社ではなく「企業合同型」の枠組みを採用しました。複数企業が連携して共通課題に取り組み、ノウハウを共有することで、1社では実現が難しい「質の高い健康リテラシー強化」を効率的かつ効果的に実現することをめざします。

＜概要＞

年間12回以上、多種多様な専門家を招いた健康ウェブセミナーを配信します。参加率を最大化するために、社内告知チラシなどのPRツール提供や参加者データ分析・改善ポイント抽出などの伴走支援を行うことで、担当者負担を最小化し、参加率を最大化することをめざします。

- 視聴料： 無料- オプション：参加者データ取得および解析等（９９万円/年）- 提供範囲：お申し込みいただいた企業およびそのグループ会社・子会社、ならびに発注先、外注会社、販売代理店、同業他社などに所属する従業員、直接雇用関係のない派遣社員・アルバイト、またそれらの親族の方もご視聴いただけます。

【その他、ＺＡＫＯＮＥの主なコラボレーション事例】

＜プラス×京セラ×BREATHER＞

プラス株式会社、京セラ株式会社、BREATHER株式会社の3社は、仮眠用ソファ「Office Nap(R)（オフィスナップ）」、仮眠起床AIシステム「sNAPout(R)（スナップアウト）」、深呼吸サポートデバイス「ston s（ストンエス）」、呼吸するクッション「fufuly（フフリ―）」を組み合わせ、新たな仮眠ソリューションを実現しました。

https://www.plus.co.jp/news/202511/rfy823kpkwrf/

＜桑名市×ヤマモリ＞

総合食品メーカー、ヤマモリ株式会社は、桑名市と市内の睡眠課題解決に取り組むため、機能性表示食品「GABA100 睡活ビネガー」987本の寄贈や共同イベントの開催など、市民の睡眠への興味を持つきっかけづくりをサポートしています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000113050.html

＜さとえ学園小学校×ZAKONE企業各社＞

学校法人佐藤栄学園 さとえ学園小学校で2023年から行われている睡眠探究授業において、2025年度（2026年3月まで）のプログラムサポートとして、複数の企業が実際に小学校に赴き、睡眠に関する授業、子ども達主導による新製品開発に向けたアイディエーションを実施しています。

＜教員による「睡眠×テクノロジー教育」授業＞（2024年度の様子）＜睡眠関連企業による特別授業＞（2024年度の様子）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000098811.html

３. 今後の展開

日本の睡眠課題解決を加速させるために、2026年度以降は加盟企業間のコラボレーション総数の最大化をめざし、さまざまな知見・経験・技術を持った企業・団体が集い、共創する日本最大級の睡眠課題解決企業間コミュニティZAKONEをますます発展させていきます。

４. 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

NTT DXパートナー スリープテック事業チーム

https://www.nttdxpn.co.jp/sleep/contact

＜ZAKONEホームページ＞

https://zakone.jp/