株式会社GreenFlashより、「刀剣乱舞ONLINE」トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩の第3弾＆第4弾が登場。

スタンプとして使用するのはもちろん、アクリルスタンドにもなるので、お部屋に並べて置いてもかわいいアイテムです。

フリーカード仕様のスタンプカードがついており、予定がある日にお気に入りのスタンプを押して、自分だけのオリジナルカレンダーを作ることができます。

【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/21880

■トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩 vol.3

「刀剣乱舞 ONLINE 御伴散歩」アクリルフィギュアスタンプの第3弾が登場！

アクリルスタンドにもなるゴム印スタンプです。

フリーカレンダー仕様のスタンプカードが付いており、予定管理や特別な日にスタンプを押して、自由にアレンジができます。

※スタンプカードの絵柄はお選びいただけません。

▼商品詳細

《単品》各\935 (税込)《BOX》\9,350 (税込)

【素材】アクリル、天然ゴム、紙

【サイズ】本体：W30×H47mm 台座部分：W24×H24mm カレンダー：W150×H170mm【生産国】日本

■トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩 vol.4

「刀剣乱舞 ONLINE 御伴散歩」アクリルフィギュアスタンプの第4弾が登場！

アクリルスタンドにもなるゴム印スタンプです。フリーカレンダー仕様のスタンプカードが付いており、予定管理や特別な日にスタンプを押して、自由にアレンジができます。

※スタンプカードの絵柄はお選びいただけません。

▼商品詳細

《単品》各\935 (税込)《BOX》\9,350 (税込)

【素材】アクリル、天然ゴム、紙

【サイズ】本体：W30×H47mm 台座部分：W24×H24mm カレンダー：W150×H170mm【生産国】日本

【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/21880



