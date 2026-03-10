「刀剣乱舞ONLINE」トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩の第3弾＆第4弾が登場！
株式会社GreenFlashより、「刀剣乱舞ONLINE」トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩の第3弾＆第4弾が登場。
スタンプとして使用するのはもちろん、アクリルスタンドにもなるので、お部屋に並べて置いてもかわいいアイテムです。
フリーカード仕様のスタンプカードがついており、予定がある日にお気に入りのスタンプを押して、自分だけのオリジナルカレンダーを作ることができます。
【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
詳細を見る :
https://vvstore.jp/feature/detail/21880
■トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩 vol.3
「刀剣乱舞 ONLINE 御伴散歩」アクリルフィギュアスタンプの第3弾が登場！
アクリルスタンドにもなるゴム印スタンプです。
フリーカレンダー仕様のスタンプカードが付いており、予定管理や特別な日にスタンプを押して、自由にアレンジができます。
※スタンプカードの絵柄はお選びいただけません。
▼商品詳細
《単品》各\935 (税込)《BOX》\9,350 (税込)
【素材】アクリル、天然ゴム、紙
【サイズ】本体：W30×H47mm 台座部分：W24×H24mm カレンダー：W150×H170mm【生産国】日本
■トレーディングアクリルフィギュアスタンプ 御伴散歩 vol.4
「刀剣乱舞 ONLINE 御伴散歩」アクリルフィギュアスタンプの第4弾が登場！
アクリルスタンドにもなるゴム印スタンプです。フリーカレンダー仕様のスタンプカードが付いており、予定管理や特別な日にスタンプを押して、自由にアレンジができます。
※スタンプカードの絵柄はお選びいただけません。
▼商品詳細
《単品》各\935 (税込)《BOX》\9,350 (税込)
【素材】アクリル、天然ゴム、紙
【サイズ】本体：W30×H47mm 台座部分：W24×H24mm カレンダー：W150×H170mm【生産国】日本
【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/21880
-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【twitter】
https://twitter.com/vgvd
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------