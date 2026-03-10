シグマクシス、SAP Appreciation for Partner Excellence 2026「プロジェクト・オブ・ザ・イヤー（最優秀賞）」に2年連続で選出

株式会社シグマクシス

株式会社シグマクシス（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 寛、以下 シグマクシス）はこのたび、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその成果に対する感謝の意として、SAPジャパンより「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」を授与されました。「SAP Appreciation for Partner Excellence」は、SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトの創出価値などを総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を選出するプログラムです。シグマクシスは同プログラムにおいて、最優秀賞にあたる「プロジェクト・オブ・ザ・イヤー(Project of the Year)」に2年連続で選出されました。

今回シグマクシスが選出された「プロジェクト・オブ・ザ・イヤー」の対象となったのは、日本郵船株式会社（本店：東京都千代田区、以下「日本郵船」）がAI活用による経営の高度化を実現するため、本店および子会社約350社の会計基幹システムをSAP S/4HANA(R) Cloud Public Editionへ移行したプロジェクトです。パブリック版の導入としては国内最大規模（2025年12月時点）であることに加え、グループ会社間の財務取引管理・資金管理などの機能をクリーンコアで実装する、非常に難度の高いプロジェクトを完遂したことが評価されました。さらには稼働直後のグローバルバージョンアップも追加開発なしで円滑に完了しており、Fit to Standardの徹底により構築した「進化し続ける経営基盤」の安定稼働を維持していることが、大企業の次世代経営を実現する変革のロールモデルとして高く評価されています。

また、SAP 関連システムの導入プロジェクトにおいて特に優れた成果やイノベーターとして新しい価値を創出した個人に贈られる「SAP マイスターIQ（Innovation Qualifier）2026」が、シグマクシスのディレクターである、高木裕之に授与されました。高木はプロジェクト・オブ・ザ・イヤー 2026に選出された日本郵船のプロジェクトをはじめ、多様な業界に向けた、SAP S/4HANA(R) Cloud Public Editionの提案、導入、保守・運用の支援を行っています。なお、SAP マイスターIQ についても、昨年の稲荷裕に続き2年連続での選出となりました。



さらにシグマクシスは、「SAP Services Collaboration」にも選ばれています。日本郵船のプロジェクトの過程で、国内外のSAPサービス部門との連携のみならず、SAP開発部門とも連携し、当初不足していた機能を標準機能として開発することでアドオン開発も抑え、クリーンコアを実現したことが高く評価されました。



「SAP AWARD OF EXCELLENCE 2026」の詳細は、SAPジャパンからのプレスリリース(https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026/)を参照ください。



シグマクシスは2018年にパブリック版のSAP S/4HANA Cloudの導入支援を開始以来、システムの標準機能に合わせて業務プロセスを変える「Fit to Standard」の重要性を提唱し、大企業から中堅・中小まで多岐にわたるお客様を支援してきました。2年連続での「プロジェクト・オブ・ザ・イヤー」選出は、パブリック版SAP S/4HANA Cloud導入による業務・システム・データ標準化に対する日本市場の関心の高まりを象徴するものです。このたびの表彰を励みに、シグマクシスはより多くの企業のデジタル変革を支援すべく、進化を続けていきます。

