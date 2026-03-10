スキンケアブランド「doum」から新作化粧水・乳液が3月発売開始。美容液に続く“Timeleapシリーズ”がライン展開へ
株式会社doum（本社：東京都渋谷区 代表取締役：大田直樹）はスキンケアブランド「doum（ドウム）」にて、美容液に続くスキンケアラインナップの化粧水および乳液を2026年3月に発売予定であることをお知らせいたします。
これまでdoumは、2025年の発売から“タイプリープ”をテーマに、美容液を中心としたスキンケア体験をお客様に提案してきました。
肌に触れた瞬間、
ふと時間がゆるむ感覚。
重ねるたびに、過去の自分に近づいていくような感覚。
単なる「塗るだけのスキンケア」ではなく、「感情が動く瞬間を大切にするブランド」として、店舗やオンラインショップなどにて多くのお客様にご愛用いただいております。
そしてこの度、
そのdoumの世界観を更に深化させる化粧水と乳液が誕生いたします。
■ doum Timeleap Toner
時をほどく、はじまりの一滴。
新たな化粧水は、肌をやわらかくほぐし、うるおいを巡らせるファーストステップ。
洗顔後のまっさらな肌にすっとなじみ、
角質層のすみずみまで水分を届けることで、次に重ねるスキンケアを受け入れる土台を整えます。
乾燥やゆらぎに寄り添いながら、透明感とみずみずしさを引き出す設計。
化粧水の導入で、その後の美容液や乳液などのケアを底上げします。
■doum Timeleap Pack Milk
巻き戻した時間を、閉じ込める。
乳液は、満されたうるおいをしっかりと抱え込み、やわらかく包み込む仕上げのステップ。
軽やかでありながらも肌に密着し、ふっくらとしたハリ感を演出し
ベタつきを抑えながら、長時間続く保湿感を実現。
美容液で“ほどき”、
化粧水で“巡らせ”、
乳液で“閉じ込める”。
doumが描く時間美容のラインが、誕生します。
doumが進む未来
「時間」をまとう、スキンケアへ
doumが大切にしているのは、“若返り”という言葉ではなく、“自分を取り戻す”という感覚。
過去の自分を懐かしむのではなく、今の自分を肯定できる肌へ。
鏡を見るたびに少しだけ自信が持てる。そんな小さな変化の積み重ねこそが、日々を前向きにする力になると信じています。
化粧水と乳液は、美容液とともに使うことで、より完成された体験へと導きます。
単体でも心地よく、ライン使いでさらに高まる。
毎日のスキンケアが、義務ではなく、楽しみになるように。
■ 発売情報
発売予定：2026年3月
販売チャネル：公式オンラインストア、Amazonほか
※詳細な発売日・商品詳細は順次公開予定
【本件に関するお問い合わせ先】
https://doum.co.jp
株式会社doum
大田直樹
E-mail：info@doum.co.jp