SNS時代に求められる自己理解

一般社団法人日本顔タイプ診断協会

一般社団法人日本顔タイプ診断協会（所在地：東京都中央区、代表：岡田実子）は、2026年4月15日に発売予定の書籍『最高の私のつくり方 外見×内面デザインノート』（出版社：KADOKAWA）が、Amazon美容・ダイエットカテゴリにおいて予約ランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。

「自分を知ることが、自分の人生を動かすきっかけになる」

本書は、日本で初めて顔タイプ診断(R)を考案した岡田実子が提案する、外見理解と自己理解をつなぐ実践型ワークブックです。外見の特徴を知ることを入口に、自分の価値観や未来のビジョンを整理し、「なりたい自分」を描くための方法を紹介しています。

SNS時代に高まる「自己理解」のニーズ

SNSの普及により、他者と自分を比較する機会が増え、「自分の魅力がわからない」「何が似合うのかわからない」と感じる人が増えています。

特に若い世代では自己肯定感の低さが社会課題としても指摘されており、自分自身を理解することの重要性が改めて注目されています。

こうした背景の中で、日本で初めて顔タイプ診断(R)を考案した岡田実子は、外見を入り口に自己理解を深める方法を提案してきました。

顔タイプ診断(R)は、顔の特徴から似合うファッションや印象を分析するメソッドで、現在では日本・中国・韓国・台湾を含め6,680名の顔タイプアドバイザーが活動しています。

本書『最高の私のつくり方 外見×内面デザインノート』では、この外見分析に加え、価値観や人生の方向性を整理する自己理解ワークを組み合わせ、外見と内面の両面から自分自身を理解する方法を紹介しています。

本書の新しさ

本書の特徴は、美容本でも自己啓発本でもない「人生デザインワークブック」である点です。

顔タイプ診断(R)による外見分析に加え、

・自分の魅力を言語化するワーク

・人生グラフ作成

・価値観整理ワーク

・理想の未来を描くワーク

など、合計63のワークを収録。

読者が実際に書き込みながら、自分の外見・価値観・未来を整理できる構成となっています。

美容の知識を得るだけでなく、「自分を知る」ことを通じて人生を主体的にデザインするための一冊です。

書籍から始まる「自己理解プロジェクト」

本書の発売にあわせて、読者がワークを実践しながら自分の未来を描く「書籍発の自己理解プロジェクト」も展開予定です。

本書は「読む → 書く → 行動する → 継続する」というプロセスを通じて人生をデザインすることを目的としており、その価値を最大化するため、以下のプログラムを予定しています。

・Amazon予約者限定オンラインセミナー（2026年4月20日開催予定）※申込終了

・全国リアルワークセミナー（2026年4月～7月開催予定）

・3か月間のオンラインコミュニティプログラム「最高の私プロジェクト」

オンラインセミナーでは、本書のワークを実際に体験しながら「今の自分」を言語化する時間を提供。さらにリアルセミナーでは、自分の魅力や価値観、理想の未来を深く言語化するワークを実施します。

また、オンラインコミュニティでは参加者同士が未来のビジョンを共有しながら行動を継続する環境を提供します。

本書は、読むだけで終わる本ではなく、「人生をデザインするきっかけをつくる一冊」として位置づけられています。

購入する :https://amzn.asia/d/0h1whl2Q

顔タイプ診断(R)とは

顔タイプ診断(R)は、顔の輪郭やパーツを客観的に分析し、8つのタイプに分類する一般社団法人日本顔タイプ診断協会オリジナルのメソッドです。

「似合う服・髪型・メイク」を理論的に導き出し、外見の印象をポジティブに活かすことを目的としています。

自己理解・自己肯定感の向上、多様性の理解促進に寄与する点から、教育現場や企業研修、ファッション業界でも導入が進んでいます。

■著者プロフィール

岡田実子（おかだ じつこ）

イメージコンサルタント

一般社団法人日本顔タイプ診断協会代表。イメージコンサルタント歴21年。

専業主婦を経て銀座にイメージコンサルティングサロン「HAPPY SPIRAL」を開業し、プロ養成スクール「HAPPY SPIRAL Academy」を設立。

日本で初めて顔タイプ診断(R)を考案し、これまで延べ2万人以上に外見の魅力を伝えてきた。SNS総フォロワー数は30万人を超える。著書はアジア3カ国で翻訳出版。

現在、顔タイプアドバイザーは日本・中国・韓国・台湾を含め6,680名に広がっている。

■書籍情報

書名：最高の私のつくり方 外見×内面デザインノート

著者：岡田実子

出版社：KADOKAWA

発売日：2026年4月15日

価格：1,870円（税込）

ページ数：160ページ

ISBN-10：4043300492

ISBN-13：978-4043300495

Amazon予約ページ

https://amzn.asia/d/0h1whl2Q

■協会概要

代表理事：岡田実子

創立記念日：2017年7月

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目3番先 東京高速道路 北有楽ビル1階11号室

活動内容：

顔タイプ診断(R)の普及

資格講座運営

企業研修

イメージコンサルティング教育事業

URL：https://kaotype.jp/