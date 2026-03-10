AI時代の信頼設計「Trust OS」構想を、2026年3月正式公開 - 思索サイト book.shiroand.io
多くのデジタルシステムは、実行と加速を前提に設計されています。
しかし「Trust OS」は、その逆から始まる構想です。
Trust OSは、行動を促すシステムではありません。
むしろ、介入をガバナンスするプロトコルとして設計されています。
そこでは、
- 行動ではなく、行動しないこと
- 実行ではなく、待つこと
- 速度ではなく、沈黙
といった状態が、第一級の設計対象になります。
この考え方を、Kosuke Shirakoは
「沈黙の建築（Architecture of Silence）」
と呼びます。
Trust OS - Silence Architecture
思索の断片を公開するサイト「book.shiroand.io」
公開されたサイト book.shiroand.io では、以下のような思索が断片的に公開されています。
- 人間とAI文明の信頼を設計する Trust OS の7層アーキテクチャ
- 未完の文明のための 憲法草案（Undecided Engine）
- 知性を「境界」として捉える思考実験
- Web2.0の精神をAI時代に継ぐ試み
- 人間関係をシステムとして考える 関係のOS
- 死・記憶・身体をめぐる瞑想
- シミュレーションツールやGitHubへのリンク
- 「低速文明」という視点から平成回帰を読み解く文化分析
また、近年話題となっているドラマ
「冬のなんかさ、春のなんかね」
を手がかりに、AI時代の時間感覚や「ちょうどいい遅さ」について考察する文章も公開されています。
哲学、技術、映画論、文明論、コードが、一つのサイトの中に共存しています。
AIが答えを生成できても、意味は生きられない
サイトには、次のような言葉が記されています。
AIは答えを生成できる。
だが意味を生きることはできない。
意味は常に、未確定の領域から立ち上がる。
未来は、確定した瞬間に閉じる。
文明が生き続けるために必要なのは、
- 効率
- 正解
ではなく、
- 未確定性
であると考えています。
ブランドを必然にする研究拠点「lab.shiroand.io」
もう一つ公開された lab.shiroand.io は、ブランド戦略と構造設計を扱う研究拠点です。
そこでは次のような考え方が提示されています。
- ブランドは表面を飾るものではない
- 意図を明確にし、構造を設計すること
- 説得ではなく、必然をつくること
Kosuke Shirakoはこれを
「見える前にブランドを必然にする」
と表現しています。
lab.shiroand.io - screen shot
Kosuke Shirakoとは何者か
Kosuke Shirakoは、外資系半導体、欧州認証機関、通信、産業IoT、SaaSなどの領域で、20年以上にわたりB2BマーケティングとGTM戦略を手がけてきました。
一方で、米国
USC Annenberg School for Communication
でメディア理論を学び、現在も同大学の研究者との対話を通じて、AI時代の信頼、メディア構造、ガバナンスについての議論を続けています。
また、AI黎明期にBell Labsで研究を行っていたコンピュータ科学者 A. Michael Noll との対話も行われており、AIと社会の関係についての議論を重ねています。
こうした実務経験と学術的関心の双方から、
- 死と記憶と身体の瞑想
- AI文明のガバナンス設計
- 未完の文明の憲法
- 人間関係のOS
- シミュレーションコード
といった思索と創作が続けられています。
マーケターなのか。
哲学者なのか。
設計者なのか。
プログラマーなのか。
その答えは提示されていません。
サイトには、問いだけが並んでいます。
遅さは、世界を止めるものではない。
それは加速する世界を成立させる、
静かな反対側である。
