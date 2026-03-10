YOYOGI MORIより新作3Dモデル「夜嗣」発表

株式会社典樹

VRにおける3Dキャラクター表現を追求するデザイナー達が、各々の世界観を発表するアバター服飾ブランド「YOYOGI MORI」は、ファッションブランド「YUE」より、VRC対応アバター「夜嗣」およびその服飾品「YATAGARASU」を2026年3月12日（木）に同時発売いたします。

・「夜嗣」とは

アーティストYUEが手掛ける服飾ブランド「YUE」より、待望の男性アバター「夜嗣」が登場いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cRdTCM7mJOA ]

漆黒の髪が映える、精悍な面差しの青年アバター。凛然とした佇まいながらも、ふとこぼれるあどけない笑顔が魅力です。

また、今回夜嗣の着用品である3D服飾モデル「YATAGARASU」も同時発売となります。

八咫烏の名を冠した、静謐な男性用の和装です。着物柄はYUEによる手描き柄を使用しています。微細な陰影を生かし、ブランドYUEならではの重厚な生地の表現にこだわりました。

・製品名：「夜嗣」

・内容：VRChat対応3Dモデル

・販売日時：2026年3日12日（木）

・仕様：VRChat Avatars 3.0対応 PhysBone対応 UnityのHumanoid形式に対応 フルトラッキング対応 同梱素体から着せ替え可能

・製品構成：Unity Package 6 点 Unity Package内FBX 21 点 改変用テクスチャ 56 点 他

・販売場所：BOOTH（https://yoyogi-mori.booth.pm/）

・早期購入特典：2026年3月12日（木）～2026年4月2日（木）まで「Yotsugi Glasses（3Dモデル）」、YUE描き下ろしアート、YUEデザイン画を製品に同梱

・製品名：「YATAGARASU」

・内容：VRChat3D服飾モデル

・販売日時：2026年3日12日（木）

・仕様：VRChat Avatars 3.0対応 PhysBone対応 UnityのHumanoid形式に対応 フルトラッキング対応 同梱素体から着せ替え可能

・製品構成：Unity Package 4 点 Unity Package内FBX 16 点 改変用テクスチャ 45 点 他

・販売場所：BOOTH（https://yoyogi-mori.booth.pm/）

YUE

札幌市在住イラストレーター

キャラクターデザイン、書籍装画、CDジャケットイラスト、画材パッケージなどアナログデジタル問わず国内外にて幅広く活動中

https://x.com/memento1113

YY_3dcg

3D Character Modeler

https://x.com/YY_3dcg

・展示情報

VRChat内のYOYOGI MORI展示ワールドで「夜嗣」の展示を開始します。

期間：2026年3日12日（木）～

会場：VRChat内ワールド「YOYOGI MORI Avatar World」展示会場5

下記リンクより「LAUNCH WORLD」でVRChatを起動し、エントランスワールドへ。

※PCのみでもお越しいただけます。

https://vrchat.com/home/world/wrld_ed90b982-9a6e-456d-9efc-e04921311d64

・YOYOGI MORIとは

2020年5月より、複数デザイナー×モデラーから生み出される、バーチャルファッションブランドを発信しているサークル。

2025年12月時点では「imiut」「KRONOS」「Forget-me-not」「ALDMIX」「FUYUMIDORI」「Undone Kittens」「JUMPY」「YUE」「MEME」「弐鷹学園」「CONTAINER」「fille ange」「monometry」「DARK CAT」と、テイストの異なる14の服飾ブランドを擁している。各ブランドの中にはデフォルメされた見た目が特徴的なCHIBIシリーズも展開している。

それぞれのブランドごとにコンセプトがあり、ブランドを代表したアバターが存在する。さらにアバター制作工程だけでなく、モーション、宣伝映像制作なども含めて、映像やゲーム等、多方面から関わる複数のデザイナーにより構成されたチームで活動している。

また、2022年には「Niar」や「HATRA」といったアパレルブランドとのコラボレーションもしている。すべてのアバターは統一された素体規格「YM Body」を基に作られており、サイズ別に規格化されているため、同サイズ間で着替えることが可能。

公式SHOP（BOOTH）：https://yoyogi-mori.booth.pm(https://yoyogi-mori.booth.pm/)

公式X：https://twitter.com/ym_Virtualwear(https://x.com/ym_Virtualwear)

活動情報（pixivFANBOX）：https://yoyogi-mori.fanbox.cc(https://yoyogi-mori.fanbox.cc/)

公式Discord :https://discord.gg/SMDGtRjU9J(https://discord.com/invite/SMDGtRjU9J)