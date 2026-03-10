世界中で大人気の“あみぐるみ” 新刊レシピ本が3月10日発売！　　　　多彩な動物作品を掲載。推しの動物作品コンテストもSNSにて開催

ハマナカ株式会社

手芸手編み糸の国内トップシェア、ハマナカ株式会社（本社：京都市右京区）は、2026年3月10日(火)、今人気のシマエナガや京都になじみのある動物など、30種のレシピを掲載した新刊レシピ本 『かぎ針で編む どうぶつのあみぐるみ』（日東書院本社刊）を発売いたします。

一目ずつ編み進めることで生まれる作品への愛着。

世界にひとつだけの存在を創り上げる豊かな時間。

「すべての人に、創るよろこびを」という企業理念のもと、SNSでの作品応募コンテストや紀伊国屋書店でのポスター掲示（※）を通じて、より多くの皆様へその想いをお届けします。

（※ポスターは紀伊国屋書店府中本店にて3月17日～4月16日まで掲示予定）

人気の動物30種のレシピを掲載。京都にゆかりの動物たちも登場！

日東書院本社より3月10日（月）発刊

『かぎ針で編む 動物のあみぐるみ』 作：寺西恵里子 1,870円（税込）

本書の掲載作品はこちら！

30種もの動物たちの作品レシピを掲載！

近年、幅広い世代に広がっている編み物ブーム。その中でも“あみぐるみ”は特に人気のジャンルです。

あみぐるみとは毛糸で編んでつくるぬいぐるみのこと。

本書ではオオサンショウウオなど京都にゆかりのある動物を中心に、今人気のシマエナガなど、バラエティ豊かなレシピを収録しています。

まあるいフォルムのシマエナガ P.10よりキュートなお顔のオオサンショウウオ P.16より

巻末には、かぎ針編みの基礎動画を見ることができるQRコードを掲載しているので、編み物初心者の方でも安心。

お求めは全国の書店にて、またはハマナカ株式会社公式通販「ハマナカ商店」(https://amuuse-hamanaka.com/shopbrand/ct574)にて購入いただけます。

※またはAmazonなどでもご購入いただけます

かぎ針で編む 動物のあみぐるみ| Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%8E%E9%87%9D%E3%81%A7%E7%B7%A8%E3%82%80-%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%BF%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF-%E5%AF%BA%E8%A5%BF-%E6%81%B5%E9%87%8C%E5%AD%90/dp/4528025280)

「動物のあみぐるみ」に掲載された作品たちが登場する絵本があります

実はこちらの書籍は、2月28日（土）に先行して発刊された「ねこのマナちゃんとユウくん コロコロ けいとが ころがって」に登場した、すべてのあみぐるみたちの編み方レシピを掲載した本なのです。

絵本の世界を楽しんだ後、お気に入りの子たちを実際に編んで形にして遊べる連動企画。

ぜひ、あなたのお気に入りの動物を編んでみてください。

新日本出版社より2月28日発刊

『ねこのマナちゃんとユウくん コロコロ けいとが ころがって』

作：はまなか ともこ あみぐるみ制作：寺西恵里子 1,650円（税込）

"十人十色の愛くるしさ"、"完成の喜び"をわかち合う。動物作品コンテストを4月より開催

「かぎ針で編む 動物のあみぐるみ」の発刊を記念して、あみぐるみの動物作品コンテストを企画しています。

完成写真はもちろん、一目ずつ形になっていく時間を収めたタイムラプス動画等も大募集。

公式窓口（LINEやDMを予定）へ直接送るだけで参加できます。

ひとそれぞれの十人十色の愛くるしさ、楽しんで編んでいる時間を大切に拝見します。



くわしくはハマナカ株式会社公式Instagram （ @hamanakaamuuse ）にて順次発表してまいります。あなたの“推しどうぶつ”でのエントリーを心よりお待ちしております。

著者：寺西 恵里子プロフィール

（株）サンリオに勤務し、子ども向け商品の企画・デザインを担当。退社後も“HAPPINESS FOR KIDS”をテーマに、手芸・料理・工作を中心に手作りのある生活を幅広くプロデュース。その創作活動の場は、実用書、女性誌、子ども雑誌、テレビと多方面に広がっている。

主な著書に『世界で１番わかりやすい初心者さんのためのかぎ針レッスン』『刺しゅうで楽しむ いわさきちひろの世界』（日東書院）、『かわいいかぎ針編みハローキティとなかまたち』（日本ヴォーグ社）、『とびきりかわいく作れる！ 私だけの推しぬい＆もちぬい』（主婦と生活社）、『刺しゅうで楽しむスヌーピー＆フレンズ』（デアゴスティーニ）など、その著作物は750冊を超え、現在も記録を更新中。

★ハマナカ株式会社について

ハマナカ株式会社は京都に本社を構える毛糸・手芸用品メーカーです。毛糸および手芸材料の企画・製造・販売を通じ、日本の手芸文化の発展に取り組んでいます。

企業理念「手芸を通じて創造するよろこびを一人でも多くの方々に提供し、社会貢献する」のもと、製品提供にとどまらず、作り方やアイデア提案にも注力。自社刊行物や公式YouTube、SNSなどを通じて編み物の魅力を発信しています。

