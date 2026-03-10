KDDIアジャイル開発センター株式会社が山口オフィス開設に向けて山口市との進出協定調印式を実施

KDDIアジャイル開発センター株式会社

KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長/CEO:木暮 圭一、以下 KAG）は、山口オフィス開設に先立ち、2026年3月9日に山口市役所にて同市の伊藤 和貴市長に対し協定書を提出しました。

＜写真＞左より、山口市長 伊藤和貴 氏、山口県 産業労働部企業立地統括監 藤村和也 氏、KAG代表取締役社長 木暮圭一

KAGは、アジャイル開発の手法を用いてKDDIグループ内外のDXを推進するエンジニアやサービスデザイナーを中心とした組織です。この度、国内14拠点目となる「山口オフィス」を開設することで、「地域に根ざした長期的な関係構築」や「DX人材の育成」および、地域のコミュニティや企業、学校・行政と連携し、山口市のさらなるIT産業発展へ貢献をしてまいります。

拠点開設の目的

1. 地域に根ざしたパートナーシップと経済への貢献

地域に根ざした長期的な関係構築、地元経済に貢献すべく、山口オフィスを当社の事業を牽引する重要拠点として位置づけます。また、地域を知り、地域を理解することが何よりも重要であるということを念頭に置き、拠点となる山口オフィスの他に、地域とのオープンな交流を積極的に行うため、KDDI維新ホール内にある産業交流スペース Megriba（メグリバ）のコワーキングスペースにも登録を行い、この2つの拠点を活用することで実情を正しく捉えた貢献を行い、「山口から全国へ」向けた情報発信を積極的に行います。

２つの拠点の活用イメージ

2. 産学連携や地域連携によるDX人材の育成

山口市内の大学をはじめとする教育機関との連携、また地域との連携を強化します。インターンシップや技術セミナーの積極的な開催を通じて、学生への実践的なキャリア形成を支援し、地域におけるDXエンジニアの育成に寄与します。

こちらのプレスリリースもぜひご参照ください。

山口大学とKDDIアジャイル開発センター、学生が生成AIで大学運営の課題解決に挑む「サービスデザインプロジェクト」の成果発表会を実施

https://kddi-agile.com/news/20251222-01

3. 場所にとらわれない柔軟な働き方の実現とU・Jターンの促進

KAGはリモートワーク制度を導入しており、場所にとらわれない働き方が可能です。山口オフィスにおいても、首都圏と同等の案件や働き方を実現することで、山口にいながらにして首都圏と変わらないハイレベルなキャリア形成を実現します。また、こういった働き方を推進することで山口市における優秀な人材の流出を防ぎ、Uターン・Jターン就職を促進します。KAGは「リモートワークとオフィスの融合」を図り、エンジニアが全国どこに居住していても、成長できる環境を提供します。

山口オフィス長 コメント

山口オフィス長 森永 祥平

山口大学出身という縁もあり、この度山口オフィス長に就任いたしました。新拠点として、機密性の高い業務に専念できる個室環境と、地域や学生の皆様との交流の場となるオープンなスペースの2つを備えました。

この拠点を活かし、オフィス長として実直に活動を積み重ねていくことで、地域に根ざしたパートナーとして山口県の未来に貢献できるよう、精一杯努めてまいります。

■山口拠点概要

山口オフィス

所在地: 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町7-66 山本ビル第1 605E号室

開設時期: 2026年3月10日

産業交流スペース Megriba（メグリバ）コワーキングスペース

所在地: 〒754-0041 山口県山口市小郡令和1-1-1 KDDI 維新ホール1階

開設時期: 2026年3月10日

■KDDIアジャイル開発センター株式会社の概要

会社名: KDDIアジャイル開発センター株式会社

主な事業内容: アジャイル開発事業及び保守事業

設立年月日: 2022年5月12日

本社所在地: 東京都港区高輪二丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 11階

代表取締役社長CEO: 木暮 圭一

Webサイト: https://kddi-agile.com