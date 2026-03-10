【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】伊勢丹新宿店英国展に出店決定。特別限定商品「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」を販売

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年3月10日（火）から17日（火）に開催される「伊勢丹新宿店英国展2026」に出店いたします。

伊勢丹新宿店英国展では、ノルマンディの名門バター、イズニー・サントメールを贅沢に使った「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」と砂糖不使用で有機JAS認証を取得した「オーガニックフルーツスプレッド3種」を新発売。

その他、ブランドを代表するスコーン各種、英国伝統菓子のフラップジャック、有機JAS認証取得のTea Bird Tea紅茶の新フレーバーなど、幅広いラインナップで皆さまをお迎えします。

限定商品

イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

マダムヒロミの長い英国生活のなかで、家族と旅をした、南イングランドの思い出から生まれた、このショートブレッド。

海を越えてすぐのフランス西部・ノルマンディ地方で出会い、旅のたびに買い求めていた食材は、帰国後のお菓子づくりにも欠かせない大切な存在となりました。

今回だけの特別なショートブレッドには、ノルマンディの名門バター「イズニー・サントメール」を贅沢に使用。

芳醇なコクと上品な塩味が小麦の風味を引き立て、ひと口ごとに素材の豊かさが広がります。

英国の伝統的なレシピを大切にしながら、シンプルだからこそ素材の良さが際立つ味わいに仕上げました。



ほろりとほどける食感とともに、記憶に残る余韻をお楽しみいただけます。

ティータイムに寄り添う、特別な一枚。

ご自宅用にはもちろん、贈り物にもおすすめです。

新商品

有機フルーツスプレッド

有機フルーツスプレッド

有機JAS認証を取得し、厳選したオーガニックフルーツのみを原材料に、日本で丁寧に仕上げた砂糖不使用のフルーツスプレッド。

長年のイギリス生活のなかで、ジャム作りが日常の一部だったマダムヒロミ。

“シンプルな材料で、毎日安心して食べられるものを日本のお客様に届けたい”その想いが形になった、果実そのもののフレーバーを楽しむ一瓶です。

・有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド

やさしい甘みのストロベリーに、ラズベリーのキリッとした酸味が重なる、紅茶によく合う英国スタイルのフルーツスプレッド。

・有機ブルーベリーのスプレッド

果実本来の爽やかな酸味とコクを、砂糖を使わずに引き出しました。

たっぷりの果実の粒の食感をお楽しみください。

・有機ブラックベリーのスプレッド

マダムヒロミが英国で、毎年家族と実を摘んでジャムにしてきた思い出の味。

ブラックベリーの独特のコクがクセになります。

Tea Bird Tea新フレーバー

有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド(左) 有機ブルーベリーのスプレッド(中央) 有機ブラックベリーのスプレッド(右)

Tea Bird Teaからチョコレートフレーバー2種が仲間入りします。

チョコレートの香りと爽やかな柑橘が香る「有機チョコレートオレンジ」

ココアとバニラが香る心を満たすフレーバーティーの「有機チョコレートビスケット」

甘すぎず、ティータイムにそっと寄り添う“大人のためのチョコレートティー”です。

英国展商品ラインナップ

有機チョコレートオレンジ(左)/有機チョコレートビスケット(右)

1.スコーン各種（オーガニックバター/アールグレイオレンジ/パルミジャーノ香る有機クレソン/有機くりりん南瓜）

オーガニックバターのスコーン(右) アールグレイオレンジのスコーン(左)パルミジャーノ香る有機クレソンのスコーン(左) 有機くりりん南瓜のパンプキンスコーン(右)

2.アンのレモンケーキ

アンのレモンケーキ

3.フラップジャック2種詰め合わせ(ココナッツと干しイチジク、クランベリー/チョコレートとカカオニブ、クルミ)

フラップジャック2種詰め合わせ 8枚袋入り(左) 18枚缶入り(右)

4.イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド【限定商品】

イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

5.有機フルーツスプレッド各種（ストロベリー＆ラズベリー/ブルーベリー/ブラックベリー）【新商品】

有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド有機ブルーベリーのスプレッド有機ブラックベリーのスプレッド

6.Tea Bird Tea各種（有機アールグレイオレンジ/有機バニラルイボスティー/有機レモングラスジンジャー）

有機アールグレイオレンジ有機バニラルイボスティー有機レモングラスジンジャー

7.Tea Bird Tea新フレーバー2種（有機チョコレートオレンジ/有機チョコレートビスケット）

有機チョコレートオレンジ有機チョコレートビスケット

8. Amelieオリジナルグッズ各種（アクリルキーホルダー/ジュートバッグ/Amelie オーガニックコットン巾着）

アクリルキーホルダー(左) ジュートバッグ(中央) オーガニックコットン巾着(右)

9.フルーツスプレッドとスコーンのセット（Amelieオーガニックコットン巾着付）

選べるスコーン2個＆選べるフルーツスプレッド1個セット（Amelieオーガニックコットン巾着付）

10. Tea Bird Tea3種セット

初日限定Tea Bird Teaミニバンパーパック(紅茶3包入り)プレゼント

Tea Bird Tea3種セット

英国展初日の3月10日、横浜・みなとみらいにて開催される「国際女性デー」リーダーシップフォーラム、ジェンダー平等やダイバーシティ経営の実践を学ぶイベント「International Women's Day Leadership Forum 2026(https://iwd2026.an-nahal.com/)」において、マダムヒロミの焼き菓子およびTea Bird Teaの紅茶を提供いたします。

本取り組みを記念し3月10日に商品をご購入いただきました皆様に、Tea Bird Teaの紅茶ミニバンパーパック(紅茶3包入り)1袋を先着100名様にプレゼントいたします。

薬糧開発株式会社は、ジェンダー平等およびDEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進を目指す活動に賛同し、その実現に向けた取り組みを支援しております。

会場限定Instagramフォローキャンペーンを実施

3月11日～3月17日の間、会場では公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、

「Tea Bird Tea 有機レモングラスジンジャー」1包をプレゼントする

キャンペーンを実施いたします。

シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ公式Instagram

@cinagro_british_selection_bymh(https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/)



公式Instagramアカウントでは、

マダムヒロミの焼菓子を使ったアレンジレシピのご紹介や、出展イベント・新商品情報などを発信しています。

この機会にぜひフォローのうえ、最新情報をご覧ください。

英国展イベント概要

Tea Bird Tea 有機レモングラスジンジャー

英国展2026

会場：伊勢丹新宿店

アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

TEL：03-3352-1111(#)（代表番号）

開催日時：2026年3月10日(火)～3月17日(火)

※3月10日(火)はエムアイカード会員さま 特別ご紹介日

※午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］

本件に関するお問い合わせ

シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi

TEL：045-872-5960(#)（代表）

FAX：045-227-6634(#)（代表）

公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html

公式SNS

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/

公式X：https://x.com/madamhiromi_evt

公式note：https://note.com/madamhiromi