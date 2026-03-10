【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】伊勢丹新宿店英国展に出店決定。特別限定商品「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」を販売

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市　代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年3月10日（火）から17日（火）に開催される「伊勢丹新宿店英国展2026」に出店いたします。




伊勢丹新宿店英国展では、ノルマンディの名門バター、イズニー・サントメールを贅沢に使った「イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド」と砂糖不使用で有機JAS認証を取得した「オーガニックフルーツスプレッド3種」を新発売。



その他、ブランドを代表するスコーン各種、英国伝統菓子のフラップジャック、有機JAS認証取得のTea Bird Tea紅茶の新フレーバーなど、幅広いラインナップで皆さまをお迎えします。


限定商品


イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド


マダムヒロミの長い英国生活のなかで、家族と旅をした、南イングランドの思い出から生まれた、このショートブレッド。
海を越えてすぐのフランス西部・ノルマンディ地方で出会い、旅のたびに買い求めていた食材は、帰国後のお菓子づくりにも欠かせない大切な存在となりました。



今回だけの特別なショートブレッドには、ノルマンディの名門バター「イズニー・サントメール」を贅沢に使用。


芳醇なコクと上品な塩味が小麦の風味を引き立て、ひと口ごとに素材の豊かさが広がります。


英国の伝統的なレシピを大切にしながら、シンプルだからこそ素材の良さが際立つ味わいに仕上げました。



ほろりとほどける食感とともに、記憶に残る余韻をお楽しみいただけます。


ティータイムに寄り添う、特別な一枚。
ご自宅用にはもちろん、贈り物にもおすすめです。



イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

新商品


有機フルーツスプレッド


有機JAS認証を取得し、厳選したオーガニックフルーツのみを原材料に、日本で丁寧に仕上げた砂糖不使用のフルーツスプレッド。


長年のイギリス生活のなかで、ジャム作りが日常の一部だったマダムヒロミ。


“シンプルな材料で、毎日安心して食べられるものを日本のお客様に届けたい”その想いが形になった、果実そのもののフレーバーを楽しむ一瓶です。



・有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド


やさしい甘みのストロベリーに、ラズベリーのキリッとした酸味が重なる、紅茶によく合う英国スタイルのフルーツスプレッド。



・有機ブルーベリーのスプレッド


果実本来の爽やかな酸味とコクを、砂糖を使わずに引き出しました。


たっぷりの果実の粒の食感をお楽しみください。



・有機ブラックベリーのスプレッド


マダムヒロミが英国で、毎年家族と実を摘んでジャムにしてきた思い出の味。


ブラックベリーの独特のコクがクセになります。



有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド(左)　有機ブルーベリーのスプレッド(中央)　有機ブラックベリーのスプレッド(右)

Tea Bird Tea新フレーバー


Tea Bird Teaからチョコレートフレーバー2種が仲間入りします。
チョコレートの香りと爽やかな柑橘が香る「有機チョコレートオレンジ」


ココアとバニラが香る心を満たすフレーバーティーの「有機チョコレートビスケット」
甘すぎず、ティータイムにそっと寄り添う“大人のためのチョコレートティー”です。



有機チョコレートオレンジ(左)/有機チョコレートビスケット(右)

英国展商品ラインナップ


1.スコーン各種（オーガニックバター/アールグレイオレンジ/パルミジャーノ香る有機クレソン/有機くりりん南瓜）



オーガニックバターのスコーン(右)　アールグレイオレンジのスコーン(左)

パルミジャーノ香る有機クレソンのスコーン(左)　有機くりりん南瓜のパンプキンスコーン(右)

2.アンのレモンケーキ



アンのレモンケーキ

3.フラップジャック2種詰め合わせ(ココナッツと干しイチジク、クランベリー/チョコレートとカカオニブ、クルミ)



フラップジャック2種詰め合わせ　8枚袋入り(左)　18枚缶入り(右)

4.イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド【限定商品】



イズニーサントメールBIOバターのショートブレッド

5.有機フルーツスプレッド各種（ストロベリー＆ラズベリー/ブルーベリー/ブラックベリー）【新商品】



有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド

有機ブルーベリーのスプレッド

有機ブラックベリーのスプレッド

6.Tea Bird Tea各種（有機アールグレイオレンジ/有機バニラルイボスティー/有機レモングラスジンジャー）



有機アールグレイオレンジ

有機バニラルイボスティー

有機レモングラスジンジャー

7.Tea Bird Tea新フレーバー2種（有機チョコレートオレンジ/有機チョコレートビスケット）




有機チョコレートオレンジ

有機チョコレートビスケット

8. Amelieオリジナルグッズ各種（アクリルキーホルダー/ジュートバッグ/Amelie オーガニックコットン巾着）



アクリルキーホルダー(左)　ジュートバッグ(中央)　オーガニックコットン巾着(右)

9.フルーツスプレッドとスコーンのセット（Amelieオーガニックコットン巾着付）



選べるスコーン2個＆選べるフルーツスプレッド1個セット（Amelieオーガニックコットン巾着付）


10. Tea Bird Tea3種セット



Tea Bird Tea3種セット

初日限定Tea Bird Teaミニバンパーパック(紅茶3包入り)プレゼント


英国展初日の3月10日、横浜・みなとみらいにて開催される「国際女性デー」リーダーシップフォーラム、ジェンダー平等やダイバーシティ経営の実践を学ぶイベント「International Women's Day Leadership Forum 2026(https://iwd2026.an-nahal.com/)」において、マダムヒロミの焼き菓子およびTea Bird Teaの紅茶を提供いたします。


本取り組みを記念し3月10日に商品をご購入いただきました皆様に、Tea Bird Teaの紅茶ミニバンパーパック(紅茶3包入り)1袋を先着100名様にプレゼントいたします。


薬糧開発株式会社は、ジェンダー平等およびDEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進を目指す活動に賛同し、その実現に向けた取り組みを支援しております。




会場限定Instagramフォローキャンペーンを実施


3月11日～3月17日の間、会場では公式Instagramアカウントをフォローいただいた方に、
「Tea Bird Tea 有機レモングラスジンジャー」1包をプレゼントする


キャンペーンを実施いたします。



シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ公式Instagram


@cinagro_british_selection_bymh(https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/)



公式Instagramアカウントでは、


マダムヒロミの焼菓子を使ったアレンジレシピのご紹介や、出展イベント・新商品情報などを発信しています。
この機会にぜひフォローのうえ、最新情報をご覧ください。



Tea Bird Tea 有機レモングラスジンジャー

英国展イベント概要


英国展2026


会場：伊勢丹新宿店


アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1


TEL：03-3352-1111(#)（代表番号）


開催日時：2026年3月10日(火)～3月17日(火)


※3月10日(火)はエムアイカード会員さま 特別ご紹介日


※午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］





本件に関するお問い合わせ

シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi


TEL：045-872-5960(#)（代表）


FAX：045-227-6634(#)（代表）
公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html


公式SNS

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/


公式X：https://x.com/madamhiromi_evt


公式note：https://note.com/madamhiromi