【ドアノブやPCをガーゼで拭くだけで薬物使用のリスクをチェック】ネクストリンクが薬物スクリーニング検査の新プラン開始

株式会社ネクストリンク

株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 訓秀）は、オフィス内の環境から薬物使用のリスクを確認できる新サービス 「薬物スクリーニング検査 リスクチェックプラン」 をリリースしました。

本サービスは、オフィス内にあるドアノブ、PCのキーボード、マウスなどの物品をガーゼで拭き取ることで、薬物使用のリスクを簡易的にチェックできる新しい検査プランです。

開発の背景

違法な薬物で検挙される年間の人数は約1万3462人（出典：警察庁WEBサイト）となっており、遠いようで身近にあるリスクとなっているのが現状です。近年、企業におけるコンプライアンス意識の高まりとともに、従業員の健康管理やリスク管理の一環として薬物対策に関心を持つ企業が増えています。

一方で、

● 社内環境のリスクを事前に把握したいというニーズ

といった課題がありました。

そこで 株式会社ネクストリンクでは、まずはオフィス環境からリスクを確認できる方法として、「物」を対象にした薬物スクリーニング検査の提供を開始しました。

「薬物スクリーニング検査 リスクチェックプラン」とは

「薬物スクリーニング検査 リスクチェックプラン」は、オフィス内の共有物品などをガーゼで拭き取り、付着している成分を分析することで、最大16種類の違法薬物の検出可能性を確認できる検査サービスです。

対象となる例：

● オフィスのドアノブ

● PCのキーボード

● マウス デスク周辺

● 社用車のハンドル

● ロッカーや共有スペース

これにより、企業は職場環境における薬物リスクの有無を確認することが可能になります。

本サービスの特徴

1. オフィス環境からリスクチェックが可能

オフィス内の物品を検査するため、導入時の心理的ハードルを抑えながらリスク管理が可能です。

2. 最大16種類の違法薬物をスクリーニング

従来の薬物スクリーニング検査と同様に、複数種類の違法薬物について簡易的なチェックが可能です。

3. 低コストで導入できる

1箇所の検査 税込6,600円で実施でき、オフィスの複数箇所を対象にリスクチェックが行えます。

検査費用

1箇所：6,600円（税込）

※検査箇所数に応じて実施可能

導入している企業様が抱えていた課題

● 社員のコンプライアンス管理を強化したい

● 薬物検査の導入を検討している

● まずは社内環境のリスクを確認したい

お問合せ先

株式会社ネクストリンク

〒140-0004 東京都品川区南品川一丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル2階

E-mail：info@next-link.tokyo

URL：https://www.next-link.tokyo/

TEL: 03-6260-2160

（電話受付時間：10:00 ～ 16:00）