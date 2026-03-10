「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」見られているウェブニュース記事ランキング(2026年3月5日~9日) 【Qlipper】

株式会社トドオナダWBC開幕2026年3月5日～9日までの人気ウェブニュース記事

今回、株式会社トドオナダ（代表取締役社長 松本泰行）は、2026年3月5日 ～ 3月9日の「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」に関するウェブニュースについて調査・分析、ランキング化いたしました。4,000以上のWEBメディアをモニタリングできるPR効果測定サービス「Qlipper」（ https://qlipper.jp/ ）のデータに基づいた調査結果です。

「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」ウェブニュースランキング

(※)3月9日時点での仮想PV数

<1位>侍Jに大敗台湾監督が涙ぐむ

3月6日 合計仮想PV数:7,440,933 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572285

<2位>首相WBC始球式への参加見送り

3月7日 合計仮想PV数:7,380,660 テレビ朝日系(ANN)掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572387

<3位>侍ジャパン4-3で豪州に勝利

3月8日 合計PV数:5,523,007 ベースボールチャンネルに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572503

<4位>WBC 台湾の選手ら試合後に号泣

3月8日 合計PV数:5,486,534 デイリースポーツに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572510

<5位>WBCネトフリ独占ラジオに脚光

3月5日 合計PV数:5,242,125 スポーツ報知に掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572156

<6位>速報WBC 韓国vs.チェコ

3月5日 合計PV数:4,352,277 スポーツナビに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572148

<7位>「大谷翔平の敗者への配慮が光った」惜敗の韓国メディアが大谷の韓国ベンチへの一礼やド軍同僚キム・ヘソン同点2ランへの拍手など”品格とマナー”を「人柄まで完璧だ」と絶賛

3月8日 合計PV数:4,042,479 RONSPOに掲載 転載数:4

https://www.ronspo.com/articles/2026/2026030806-2/

<8位>WBC 侍Jの準々決勝進出決定

3月8日 合計PV数:3,646,018 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572467

<9位>WBC 韓国がチェコに大勝11得点

3月5日 合計PV数:3,108,984 Full-Countに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572171

<10位>台湾主将が死球交代6日は日本戦

3月5日 合計PV数:3,026,416 デイリースポーツに掲載後、Yahoo!ニュースに転載

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6572173

分析

今回の分析結果では、前回の2026年2月1日 ～ 2月20日にランキングの記事を書いた時よりも圧倒的にPV数が上昇していることが分かりました。3月5日にWBCが開幕し、今現在9日の時点ですでに日本、世界でも人気、話題性があることがわかります。日本、もしくは同じグループ国についての記事が多く書かれ、見られていて、特に台湾の記事が上位に上がりつつも、やはり記事の中には「大谷翔平」というワードが多く見受けられ、全体のトレンドワードとしても2位に「大谷翔平」が入るなど、大人気選手として注目されていることが分かります。今後も大いに盛り上がることを期待しています。

「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の記事、仮想PV推移

・総記事数 8,245件

・総PV数 (※) 180,984,052PV

※PV＝仮想PV：Qlipperが取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出した数字

（ https://qlipper.jp/virtualpv.html ）

■調査概要

調査期間：2026年3月5日～9日（Qlipperの記事確認日時）

調査機関：自社調査調査対象：本文または見出しに「WBC」と「ワールドベースボールクラシック」を含む記事

調査方法：Qlipperが調査期間中に収集した国内主要ニュースサイトのウェブニュースの内、調査対象の記事数、仮想PV数、記事がXでポストされた数を集計。

※仮想PV：国内4,000媒体以上のWEBメディアをモニタリングしているQlipperが、取得したサイト構造を基に独自エンジンで記事のページビューを予測・算出しています。（特許第7098122号）

