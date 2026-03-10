日本初 新幹線に地震による脱線リスクを低減する新たなダンパを導入～新技術の導入により、さらに安心してご乗車いただける新幹線へ～

東日本旅客鉄道株式会社

○「究極の安全」を経営のトッププライオリティに掲げるJR東日本グループは、「勇翔2034」で目指す“すべての人の安心”の実現に向けて、鉄道輸送における地震等の安全性向上に取り組んでいます。

○このたび新幹線では日本初となる、地震発生時の左右方向の揺れに対して車体の揺れを抑制し、脱線リスクを最大約5割低減させる※1『地震対策左右動ダンパ※2』を開発しました。

○この地震対策左右動ダンパを2027年秋から2032年度にかけて順次新幹線に搭載し、高速走行時の地震による脱線リスクをさらに低減させていきます。

※１ 中越地震相当の地震動の場合

※２ 左右動ダンパ：車体の左右方向の揺れを抑制し、乗り心地向上を図る装置

１．開発の背景

当社では、過去の地震を教訓とし、「設備の耐震補強対策」、「列車緊急停止対策」、「列車の線路からの逸脱防止対策」に取り組んでいます。このうち「列車の線路からの逸脱防止対策」について、2004年の新潟県中越地震での新幹線脱線事故の教訓を踏まえ、2008年から走行中の列車の脱線・逸脱のリスクを低減する地震対策ダンパの開発に（公財）鉄道総合技術研究所の協力を得ながら取り組んできました。

このたび、ALFA-Xや既存車両での検証を経て、2023年4月7日に「福島県沖地震に関する対策の方向性」において公表した車体の横揺れを和らげる「地震対策左右動ダンパ」の開発が完了しましたので、2027年度秋から順次当社の新幹線車両E5系、E6系、E7系、E8系に導入します。

図１ 試験時の様子（画像提供：（公財）鉄道総合技術研究所）

２．地震対策左右動ダンパの概要

従来型の左右動ダンパは乗り心地向上のための装置でしたが、新たに開発した地震対策左右動ダンパは乗り心地に加えて、さらに脱線・逸脱リスク低減を図る装置です。

(1) 脱線リスク低減のメカニズム

地震動により車体が大きく左右に揺らされることで、車輪が持ち上がり、最終的に脱線へつながります。今回新たに導入する地震対策左右動ダンパでは、地震動が車体に伝わる過程でその振動を低減させ、車体の左右の揺れを抑えることで脱線や逸脱のリスクを低減させます。地震対策左右動ダンパは、地震時の大きな振動に対してもダンパの効果を発揮できるように、従来型のダンパに対してさらに大きな力を吸収できるようなダンパ構造としています。

(2)新システムによる脱線・逸脱リスク低減効果

今回開発した地震対策左右動ダンパを導入することで、地震動の条件により脱線確率が最大約5割低減することなど、地震時の脱線確率が低減することを確認しています。また、2022年福島県沖地震相当のような地震動に対しても脱線・逸脱の抑制に効果があることを確認しています。

図２ 地震対策左右動ダンパのはたらき

３．使用開始時期

2027年秋以降、順次地震対策左右動ダンパへの取り替えを行い、E5系・E6系・E8系は2031年度、E7系は2032年度までの導入を予定しています。

４．工事費

約100億円（車両改造費用、メンテナンス設備整備費用等）

