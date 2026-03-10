「アナザーアドレス」主催／デザインコンテスト『roop Award 2025-2026』審査員が決定！ ～俳優・モデル 高橋 愛氏が初参加～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス “AnotherADdress(アナザーアドレス)” が主催する、ファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』の審査員が決定しました。最終審査・授賞式は、ファッションイベント「Rakuten Fashion Week TOKYO」関連イベントとして、渋谷ヒカリエにて2026年3月22日(日) に開催します。

審査員について

俳優・モデル 高橋 愛氏ファッションジャーナリスト 向 千鶴氏コンサルタント 福田 稔氏GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長 山崎 敏子氏株式会社 大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長 宗森 耕二

１.コンセプト、２.オリジナリティ、３.サステナビリティの３軸などから総合的に判断しグランプリを決定します。

【審査員】

俳優・モデル 高橋 愛氏、ファッションジャーナリスト 向 千鶴氏、コンサルタント 福田 稔氏、GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長 山崎 敏子氏、株式会社 大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長 宗森 耕二

roop Award 2025-2026授賞式 開催概要

開催日時 ：2026年3月22日（日）13：20～15：00（13：00開場）

内容 ：審査員紹介、学生部門 ランウェイ、プロ部門 プレゼンテーション、グランプリ発表、表彰式、講評、記念撮影

会場 ：渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール ホールB（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F）

参加費 ：無料

申込方法 ：https://roopaward25-26.peatix.com/

※本イベントへの参加は事前登録制となります。上記よりアクセスいただき必要事項をご入力のうえ、お申込みください。