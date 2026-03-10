二次元AIイラスト生成PixAI、「Tsubaki.2」記念アートコンテスト開催へ、3月13日より作品募集
AI二次元イラスト生成プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新フラッグシップモデル「Tsubaki.2」のリリースを記念し、ユーザー参加型のアートコンテストを開催することを決定しました。作品募集は2026年3月13日より開始する予定です。
PixAIでは2026年3月6日より、最新AIイラスト生成モデル「Tsubaki.2」の先行体験提供を開始しており、2026年3月13日にはすべてのユーザーへの正式公開を予定しています。本コンテストは、モデルリリースを記念したコミュニティ施策の一環として実施されるものです。
■ Tsubaki.2 リリース記念アートコンテスト
本企画では、PixAIの最新モデル「Tsubaki.2」を活用して制作された作品を対象に、ユーザーによる創作作品を募集します。
参加者は、PixAIプラットフォーム上への作品投稿、またはX（旧Twitter）でのハッシュタグ投稿などを通じて応募することが可能となる予定です。投稿された作品の中から優れた作品は、PixAI公式チャンネルやコミュニティにて紹介される予定です。
本コンテストを通じて、ユーザーが新しいモデルの表現力を活用した創作を楽しみながら、作品を共有できるコミュニティの活性化を目指します。
■ 開催予定期間
2026年3月13日 ～ 2026年4月6日（予定）
■ Tsubaki.2について
「Tsubaki.2」はPixAIが開発した最新のAIイラスト生成モデルであり、プロンプト理解精度や人体構造表現、複数キャラクター構図などの性能が向上しています。より安定した生成品質と豊かな表現力を実現し、幅広いスタイルのイラスト制作を支援します。
現在は先行体験として一部ユーザー向けに提供されており、2026年3月13日よりすべてのユーザーへ正式公開される予定です。
■ PixAIの実績と展望
PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。
2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。
2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリー第6位を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。
PixAIは今後も、AIイラスト生成技術の進化とクリエイターコミュニティの発展を両軸としたサービス開発を進めてまいります。コンテストやチュートリアル企画などのコミュニティ施策を通じて、ユーザーが自由に創作し、その成果を共有できる環境づくりを目指します。
■ 関連リンク
Tsubaki.2 特設ページ
https://pixai.art/ja/tsubaki-2
PixAI公式サイト
https://pixai.art/ja
PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）
https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343780/images/bodyimage1】
配信元企業：Metanomaly株式会社
