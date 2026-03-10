【白山店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 白山店～ボディケアコース紹介～
【白山店】
「ボディケアメニュー」のご案内をしております
ボディケア
「全身がお疲れの方」におすすめです！
初めてのお客様は「どんなものかな？」と
30分(部分施術) 税込\2,600
45分(全身) 税込\3,400
60分(全身) 税込\3,800
75分(全身) 税込\4,900
90分(全身) 税込\6,000
120分(全身） 税込\7,900
【店舗概要】
■もみの匠 白山店
https://mominotakumi.com/shop_hakusan.html
■住所
東京都文京区向丘１－１０－３ 肴町旭ビル２０１号室
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342589/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 白山店です。
もみの匠 白山店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 白山店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_hakusan.html
白山店
「ボディケアコース」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 白山店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年 2月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店
https://mominotakumi.com/naha/
2024年7月12日オープン！
予約はこちらから
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000374943/
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ