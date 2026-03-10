リディアダンスアカデミー守口校karinの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府守口市のダンススタジオにて新クラス（担当：karin）を3月7日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-newclass-karin/
［講師］
karin
［担当レッスン］
■毎週土曜
13:30～14:30 リトル
14:45～16:00 FREE STYLE／キッズ＆一般
［講師プロフィール］
2019年
FC大阪ハーフタイムショーダンサー
2022年
RISE WORLD SERIES 入場ダンサー
2023年
ポカリスエットcm「青が舞う」夏篇 エキストラ出演
2023年
VINTAGE オーディエンス賞受賞
2024年
OSAKA健活10オフィシャルソングMV ダンサー出演
2025年
大阪・関西万博 EXPOアリーナ“Matsuri” ダンサー出演
[ レッスン紹介]
【リトルクラス】
ストレッチ→リズムトレーニング&基礎→振り付け→（軽いストレッチ）の順に進めます！
ダンスの楽しさを実感しながら、
何でもやってみよう！と思える気持ちにつなげていきます。
また、元気な挨拶や思いやりを大切にみんなが気持ちよく過ごせる環境を作っていきます！
【キッズ&一般クラス】
ストレッチ→アップ→筋トレ→基礎トレーニング→振り付け→（軽いストレッチ）
基礎をしっかり学び、その上で自分らしさを表現できる時間にしていきます。
また、長く踊り続けられる体づくりも行なっていきます！
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約16校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市・2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市にも開校している。2024年4月には兵庫県たつの市・岐阜県可児市、5月には茨城県水戸市・つくば市、6月には埼玉県さいたま市に新設校がオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、
現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市にも開校しております。
2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンする。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
