株式会社一迅社(所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 嘉悦正明)はミライシングス(株式会社クオラス 所在地：東京都品川区 代表取締役社長 松下幸生)のプロデュースのもと、2026年4月9日(木)より東京・大阪にて『ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP』を開催いたします。





ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ_KV1





■『ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ』POP-UP SHOP開催！

『ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ』POP-UP SHOPが東京・大阪で開催決定！

竹嶋えく先生によるコラボデザインを使用したグッズやノベルティが登場予定です！

※グッズ・ノベルティ情報は後日発表いたします。









■竹嶋えく先生によるコラボデザイン20点を大公開！

今回のコラボにあたって、『ささやくように恋を唄う』の著者・竹嶋えく先生が合計20点のコラボデザインを制作しました！

サンリオキャラクターズのコンセプトから着想を得た『ささやくように恋を唄う』のキャラクターたちの魅力的な衣装にも注目です。





ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ_KV2





ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ_KV3





■POP-UP SHOP開催概要

≪開催地／期間≫

◆ 東京・渋谷 ◆

開催期間： 2026年4月9日(木)～4月26日(日)

場所 ： タワーレコード渋谷店 2F 催事スペース

営業時間： 11：00～20：00





※整理券発行日は 11:30～20:00 となります。

整理券発行日につきましては後日お知らせいたします。





◆ 大阪・阿倍野 ◆

開催期間： 2026年5月21日(木)～6月7日(日)

開催場所： タワーレコードあべの Hoop 店催事スペース

営業時間： 11：00～20：00





※整理券発行日は11:30～20:00となります。

整理券発行日につきましては後日お知らせいたします。





※混雑が予想される一部日程は事前入店予約が必要になります。

事前入店予約に関する情報は後日お知らせいたします。

≪イベント公式X≫

https://x.com/mirai_things_s









■作品情報





『ささやくように恋を唄う』





『ささやくように恋を唄う』(コミック百合姫／一迅社刊)

・著 ： 竹嶋えく

・連載 ： コミック百合姫( https://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/ )

・既刊 ： 第1巻～第11巻

累計発行部数100万部(電子書籍含む)

・公式X： https://x.com/sasakoi_info









■mirai things (ミライシングス)

アニメ・コミック・ゲームなど、IP のプロモーション・広告デザインなどを手掛ける企画プロデュースブランド。

オリジナリティーのあるグッズ製作・販売、イベントの企画・制作を行っています。

mirai things 公式ホームページ： https://miraithings.com/

Xアカウント ： https://x.com/mirai_things





＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(c)竹嶋えく／一迅社

(c)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665091