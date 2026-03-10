株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2026年4月10日(金)開催の「Japan IT Week 春 2026」で実施されるカンファレンスに、RGS株式会社(本社：横浜市西区、代表取締役社長 余澤 洋平)と共同登壇しますのでお知らせします。

1. セッション内容

テスト自動化ツールを導入したにもかかわらず、「設定が難しくて使いこなせない」「現場に定着しない」「思ったほど効果が出ない」といったお客様からのお声が数多く寄せられています。導入そのものは順調でも、活用の段階で壁にぶつかってしまうケースは決して少なくありません。 本セッションでは、ツールベンダーであるRGSと第三者検証を担うニーズウェル、双方の視点から、なぜこうした課題が発生するのか、その背景やつまずきやすいポイントを明らかにします。 さらに、導入初期に押さえておくべき考え方や、現場へスムーズに定着させるための具体的な工夫、実際の支援現場で見えてきた成功・失敗の事例などを交えながら、品質向上と効率化につなげるための実践的なヒントを提供します。

2. イベント概要

イベント

Japan IT Week 春 2026

日程

2026年4月8日(水)～4月10日(金) 10:00～17:00

登壇時間

2026年4月10日(金) 14:00～14:45（予定）

会場

東京ビッグサイト 会議棟 1F レセプションホールA

内容

テスト自動化ツールは“導入”より“活用”が9割 ～第三者検証の現場で見えた成功と失敗の分かれ道～ ※内容については変更の可能性もございます。

入場料

入場無料(事前登録)

https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register#seminar110599

セッションのお申込みとは別に、展示会への来場登録（無料）が必須となります。

3. 会社概要

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1632331694037226-EFP

【会社概要】会社名：株式会社ニーズウェル所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階代表者：代表取締役社長 松岡 元設立：1986年10月URL： https://www.needswell.com/事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守【報道関係資料】IRニュース https://www.needswell.com/ir/newsその他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部sales@needswell.com​050-5357-8344（直）【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部ir-contact@needswell.com