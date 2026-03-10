【広報こもの３月号】特集は菰野町図書館「Let’s go to the library! ふらっと図書館わくわく時間。」

今号の特集は 「Let’s go to the library! ふらっと図書館わくわく時間。」。

町民の知の拠点として親しまれている 菰野町図書館 の魅力を紹介しています。

■ 特集：ふらっと立ち寄れる、わくわくする図書館

菰野町図書館は、平成20年の開館以来、地域の知の拠点として多くの町民に利用されています。

特集では、図書館の基本的な利用方法に加え、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを紹介しています。

主な取り組み

・子ども司書講座・リトルライブラリアン

児童・生徒が図書館の仕事を体験できる人気企画

・絵本の読み聞かせ会

子どもの想像力を育み、親子の交流の場として親しまれるイベント

・スカベンジャーハント（謎解きゲーム）

図書館や本に関するクイズにチームで挑戦する参加型企画

・おとなのための朗読会

朗読アーティストによる、大人が物語の世界に浸ることができるイベント

これまで図書館に足を運ぶ機会が少なかった方にも、イベントをきっかけに気軽に訪れてもらえるよう、図書館の新たな楽しみ方を紹介しています。

■ 菰野町チーム、町の部優勝

2月15日に開催された 第19回 美し国三重市町対抗駅伝 において、菰野町チームが 町の部で優勝。

2年ぶりとなる栄冠を手にした大会の様子を、写真とともに掲載しています。

■ 菰野町70周年ロゴマークが決定

菰野町の町制施行70周年を記念するロゴマークが決定しました。

最優秀賞には 三重県立菰野高等学校3年・中村心美さん の作品が選ばれ、誌面では受賞コメントも紹介しています。

■ その他の掲載内容

町内イベント情報

町政・地域の動き など

地域の出来事や町の取り組みを幅広く紹介しています。

「広報こもの」令和8年3月号は、菰野町図書館の魅力や地域のニュースなど、町の“今”を伝える内容となっています。ぜひご覧ください。

広報こもの3月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。

WEB版 広報こもの令和8年3月号（NO.787 ）

広報紙配信サイト「マイ広報紙」

広報紙配信アプリ「マチイロ」