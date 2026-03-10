長谷工マンションミュージアム住まいの防災・減災を楽しく学ぶ体験型イベント「マンション防災フェスタ2026」を開催

株式会社長谷工コーポレーション

長谷工グループ（代表企業：(株)長谷工コーポレーション、本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡）は、3月7日（土）に「マンション 防災フェスタ2026」（以下、「本イベント」）を長谷工マンションミュージアム（東京都多摩市）で開催いたしました。

本イベントは東京消防庁多摩消防署、東京消防庁防災部、多摩市、多摩市消防団の協力のもと、これまで災害に強いマンションづくりを行ってきた長谷工グループが主催する防災イベントです。来場者の方々に、防災に対する意識や関心を高めていただき、災害に強い社会の実現に寄与することを目的としています。当日は、起震車・ポンプ車などを用いた災害体験（協力：多摩消防署）や応急救護体験（協力：多摩市、多摩市消防団）、メタバースによるバーチャル防災訓練など、体験を通じて楽しく学べる防災・減災プログラムに加え、専門家による講演会を実施し、当日は602名の方々にご来場いただきました。

当社グループは、今後も地域・社会の皆様との積極的な交流を通じて、地域の振興・活性化に資する活動に取り組んでまいります。

【イベント概要】

日 時：2026年3月7日（土）9:00～13:00

会 場：長谷工マンションミュージアム（東京都多摩市鶴牧3-1-1）

主 催：長谷工グループ

協 力：東京消防庁多摩消防署、東京消防庁防災部、多摩市、多摩市消防団

来場者数：602名

内 容：【講演会】第一部「マンションの地震対策」 第二部「災害時のトイレ対策」

【体験イベント】ポンプ車による放水、起震車、煙ハウス、応急救護、バルコニー隔壁破壊、

屋内消火栓の放水、簡易非常トイレの組立、バケツでトイレ洗浄 など

【その他】バーチャル防災訓練ゲーム、消防団制服の試着・写真撮影、スタンプラリー、

ノベルティ配布（マンション防災マニュアルなど）など ※参加費無料

公式HP：https://www.haseko.co.jp/hmm/event/bousai-202603/index.html

【イベントの様子】