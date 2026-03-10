「査定価格＝売却価格」は危険なワナ　新宿区のマンション売却戦略を専門家が解説する無料相談会を開催

株式会社LiPro

新宿区の不動産売却に特化した情報メディア「新宿不動産売却サポート」を運営する株式会社LiPro（本社：東京都）は、新宿区内にマンションを所有している方を対象に、最新の市場動向を踏まえた無料個別相談会を開催いたします。

大手不動産会社出身のメンバーによる市場分析をもとに、「実際に売れる価格」の考え方や売却戦略について分かりやすく解説します。

■ 再開発が進む新宿区のマンション市場

新宿区のマンション市場は、再開発の進展や都心回帰の流れを背景に、引き続き高い注目を集めています。

一方で、物件ごとの条件による価格差は大きく、同じエリア内であっても築年数や立地、管理状況などによって評価は大きく異なります。

そのため、全体的な価格動向だけを見て売却を判断すると、実際の市場評価との間にギャップが生じる可能性があります。

現在の相場環境では、平均価格ではなく、「自分の物件がどのように評価されるのか」を把握することが重要です。

■ 一括査定サイトの「高額査定」の落とし穴

不動産の売却を検討する際、一括査定サイトを利用する方も増えていますが、提示された査定価格がそのまま成約価格になるとは限りません。

査定額は各社の販売方針や戦略を反映した価格であり、実際に市場で動きやすい価格帯とは差が出る場合があります。

不動産会社の中には、媒介契約の獲得を目的に、相場より高い査定額を提示するケースも指摘されています。



そのため、査定価格だけで判断するのではなく、「実際に売れる価格」を見極める視点が重要です。

■ マンション売却 無料個別相談会 概要

本相談会では、新宿区内にマンションを所有している方を対象に、最新の市場動向を踏まえた売却戦略を個別に整理します。

主な相談内容- 高値売却を目指すための準備と価格戦略- 仲介と買取、それぞれの手取り額の違い- 譲渡所得税や特別控除など税負担を抑えるポイント- 住宅ローン残債を踏まえた資金計画

形式：オンラインまたは来店（予約制）

対象：マンションを所有している方、または売却を検討中の方

参加費：無料

お申込みはこちら：

https://shinjuku-fudousan-support.jp/event/

■ 「新宿不動産売却サポート」について

「新宿不動産売却サポート」は、新宿区の不動産売却に特化した情報発信メディアです。

新宿区における売却の流れ、相場の考え方、相続不動産の取り扱いなどを専門家視点で解説しています。

最新の相場動向や売却判断のポイントは、公式メディア内で公開しています。

新宿不動産売却サポート：

https://shinjuku-fudousan-support.jp/

※本リリース内容は、出典元の明記および上記URLへのリンクを条件に引用・転載可能です。

■ 株式会社LiProについて

株式会社LiProは、大手不動産会社出身のメンバーを中心に構成された総合不動産会社です。

東京23区を中心に、不動産売買、賃貸管理、買取、相続コンサルティングまで一貫したサービスを提供しております。

株式会社LiPro公式HP：

https://li-pro.co.jp/