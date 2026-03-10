世界中のツバキと鉢植えを展示。舞鶴自然文化園「ツバキ園」

舞鶴市

舞鶴自然文化園では、令和8年3月20日（金・祝）から4月5日（日）まで、世界中の珍しい品種や鉢植えを鑑賞できる「ツバキ園」を開催いたします 。本年は例年よりも開催期間を延長し、計17日間にわたり実施いたします。

京都府舞鶴市の舞鶴自然文化園にて、春の恒例行事である「ツバキ園」を開催いたします 。本イベントでは、園内に植栽された多種多様なツバキに加え、丹精込めて育てられた鉢植えの展示をお楽しみいただけます。

本年の開催期間は、令和8年3月20日（金・祝）から4月5日（日）までの17日間です 。より多くの方にご来園いただけるよう、例年よりも期間を延長して設定いたしました。

舞鶴自然文化園のツバキ園は、世界各国の珍しい品種を一度に目にすることができる貴重な機会です 。春の訪れとともに咲き誇るツバキの魅力を、広大な自然の中で存分にご堪能ください。

【開催概要】

開催期間：令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

開催時間：9時～17時（最終入園は16時まで）

開催場所：舞鶴自然文化園

入園料：大人 500円、小・中学生 250円（未就学児は無料） ※障害者割引制度がございます 。

【お問い合わせ先】

開催期間外：舞鶴市 土木課 公園係（TEL：0773-66-1049）

開催期間中：舞鶴自然文化園（TEL：0773-66-0221）