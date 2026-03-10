「ONE-WISH ONE MAN LIVE Welcome to ONE-WISH」の開催記念コラボサイトオープン！

丸井織物株式会社





「ONE-WISH ONE MAN LIVE Welcome to ONE-WISH」の開催を記念して、オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」とのコラボレーションショップがオープン！本コラボでは、ONE-WISHのワンマンライブ「Welcome to ONE-WISH」の世界観やメンバーの魅力を詰め込んだ特別なオリジナルデザインのアイテムを展開。ここでしか手に入らない限定グッズをラインナップしています。アイテムは、ライブでも日常でも楽しめるTシャツをはじめとしたアイテムをご用意。


ライブの思い出を形に残せる、ファン必見のコラボグッズとなっています。


「Welcome to ONE-WISH」の特別な瞬間を、ぜひコラボグッズとともにお楽しみください。


この機会をお見逃しなく！



特設サイト：https://up-t.jp/collabo/onewish2026



【販売アイテム紹介】







【UP-Tとは？】





“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。


創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。




「UP-T（アップティー）」


URL：https://up-t.jp




取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）


価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から　※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用