Offers、新職種「GTMエンジニア」を国内の転職サービスで初めて選択可能に ── AI拡張エンジニアなど計3職種＋AIスキル8種も同時追加

株式会社overflowOffers、新職種「GTMエンジニア」を国内の転職サービスで初めて選択可能に ── AI拡張エンジニアなど計3職種＋AIスキル8種も同時追加

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（所在地：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗）は、国内の転職サービスとして初めて（※）、新職種「GTMエンジニア（Go-To-Market Engineer）」を職種カテゴリに追加しました。GTMエンジニアは米国で求人数が前年比2倍超のペースで急増（※1）し、年収中央値は約1,900万～2,400万円（※2）に達する注目職種です。あわせて「AI-Augmented（AI拡張）エンジニア」2種と注目AIスキル8種も追加し、AI時代に変化するエンジニアのキャリアに対応します。

▼ 職種の追加は Offers のプロフィール編集ページ から（ログインが必要です）

▼ はじめての方は Offers の会員登録ページ から

※ 2026年3月時点、主要エンジニア転職プラットフォームにおいて。自社調べ。

◼︎ 職種追加の背景 ── エンジニアの役割が変わり始めている

AIコーディングエージェントの普及により、エンジニアの役割は「コードを書く人」から「技術で事業成長に貢献する人」へと変化しています。米国ではこの変化を反映した新職種が次々と生まれ、GTMエンジニアの求人数は前年比205%増（※1）、AI活用を前提としたポジションの採用が加速しています。

Offersではこうした変化に対応するため、職種・スキルの拡充を継続的に進めてきました。2025年5月にAIスキル登録・可視化機能を提供開始、同年12月にはFDE・AIOps・CAIOなど4職種を追加。今回はその第3弾です。

▼ 過去のリリース

◼︎ 今回追加した3つの新職種

◼︎ 同時追加した注目AIスキル8種

◼︎ 出典

◼︎ 直近開催予定のイベントご案内 #Offers_DeepDive

- Offers、「AIスキル登録・可視化機能」を提供開始 ～AI人材のスキル・技術の可視化を強化し、転職市場でのAI人材マッチングを加速～（2025年5月）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000053307.html)- Offers、AI人材市場の急拡大に合わせ職種区分を刷新。「FDE（フォワードデプロイドエンジニア）」「AIOps」「CAIO」など、新時代のキャリアを定義する4職種を追加（2025年12月）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000053307.html)[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/272_1_2b1563067ace945c237bedcb03eeecf7.jpg?v=202603100551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/272_2_64e5a2c299da5aeda4f68cb0720f6978.jpg?v=202603100551 ]- ※1 Bloomberry "I analyzed 1000 GTM Engineering jobs"(https://bloomberry.com/blog/i-analyzed-1000-gtm-engineering-jobs-here-is-what-i-learned/) - 前年比205%増（2026年1月時点）- ※2 Glassdoor "GTM Engineer Salary"（2026年2月時点）(https://www.glassdoor.com/Salaries/gtm-engineer-salary-SRCH_KO0,12.htm) - 年収中央値＄127,500～＄160,000- ※3 Clay社 "The Rise of the GTM Engineer"（2023年）(https://www.clay.com/blog/gtm-engineering)- ※4 ZoomInfo "GTM Engineers: The Real Trends Behind the Hype"(https://pipeline.zoominfo.com/sales/gtm-engineer-hype) - LinkedIn掲載求人数3,000件超ハッカソン優勝者はこう使うのか！「Everything Claude Code」から学ぶ 基本と実践ハッカソン優勝者はこう使うのか！「Everything Claude Code」から学ぶ 基本と実践

AIコーディングエージェント「Claude Code」のベストプラクティスを網羅した注目リポジトリ「everything-claude-code」を題材に、RevenueCat Shipaton 2025入賞のOikon氏（@oikon48）が基本機能と実践的な活用法を解説。株式会社overflow 取締役CTO 大谷旅人がモデレーターを務めます。

日時：2026年3月17日（火）12:00～13:00

形式：オンライン

参加費：無料

申込：https://offers-jp.connpass.com/event/385385/(https://offers-jp.connpass.com/event/385385/)

◼︎ Offers（https://offers.jp/）について

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。登録35,000人以上。

◼︎ 会社概要

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflowは、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはAI時代に本当に必要な人材を採用するプラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

