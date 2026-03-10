【ルイ・ヴィトン】タイガラマの鮮やかな彩りが際立つ新作メンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンのシグネチャーであるタイガ・レザーとエンブレマティックなモノグラム・キャンバスを組み合わせた、モダンでエレガントなタイガラマで仕立てた、新作メンズバッグを発売しました。現代的な魅力溢れる素材が、さまざまなシグネチャーバッグを多彩なカラーで鮮やかに彩ります。

取外し可能な幅広のストラップと、トーン・オン・トーンのモノグラムがさりげないコントラストを演出する「ガストン・ウェアラブル ウォレット」。ブラックのテキスタイルライニングを施した内装には、スマートフォンや財布を収納することができます。ストラップに付属した着脱可能なカードケースが、優れた機能性を表現しています。

製品名：ガストン・ウェアラブルウォレット

価格：288,200円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 22 x H 14.5 x D 4.5 cm

ヴィンテージのカメラバッグを想わせるサイズの「アルファ・メッセンジャー」。控えめなトーン・オン・トーンのモノグラム・パターンと、ブラックで仕上げた取外し可能な幅広のストラップが、コンテンポラリーな印象を演出。2つのファスナー付きコンパートメントが必需品をしっかりと保護し、リベットや補強されたコーナーには、メゾンが受け継ぐトランク製造の伝統が息づいています。

製品名：アルファ・メッセンジャー

価格：375,100円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 24 x H 16 x D 8 cm

様々なコンパートメントを組み合わせて仕上げられた「トリオ・メッセンジャー」。鮮やかな色合いやトーン・オン・トーンのモノグラム・パターン、ブラックの幅広のストラップが、モダンな印象を演出します。メインポーチとフロントのファスナー付きポケット、着脱式のコインパースで構成され、洗練された多用途なアイテムです。

製品名：トリオ・メッセンジャー

価格：432,300円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 18.5 x D 7 cm

ルイ・ヴィトンを象徴するトラベルバッグをコンパクトなサイズで再解釈した、毎日の必需品を収納するのに最適なアイテム「シティ・キーポル」。取外し＆調節可能な幅広のストラップがエフォートレスな持ち運びを叶え、フロントのファスナー付きポケットがモダンなデザインに洗練された実用性を添えます。

製品名：シティ・キーポル

価格：405,900円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 27.5 x H 16.5 x D 15 cm

大胆な存在感を放つ「アヴェニュー・スリングバッグ PM」。広々としたメインコンパートメントやファスナー付きフロントポケットに加え、ストラップがバッグとつながる部分には小さな三角形のポケットを備えた、多用途なアイテム。調節可能なストラップにより、左右どちらの肩にも快適にフィットします。

製品名：アヴェニュー・スリングバッグPM

価格：345,400円

素材：モノグラム・コーティッド・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 16 x H 33 x D 5.7 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。