「大きめバストも、ノンワイヤー」高ホールドブラ『Lily- Basic-Bra（リリーベーシックブラ）』発売

はじめに

Serenitia Bloom

このたび、北海道発ランジェリーブランド〈SerenitiaBloom（セレンティアブルーム）〉は、

グラマーサイズ向けノンワイヤーブラジャーを発売いたします。

大きめバスト女性の“締めつけずに支えたい”という悩みに応えるため、ノンワイヤーなのにしっかりホールド。

E(65/70/75)～I(65/70/75)のサイズ展開で、日常のあらゆる服に合わせやすいシンプルデザインです。

素材選びや構造設計、細部の仕様まで丁寧に開発を重ねた一枚。

肩の負担軽減、自由に調整できるパッドポケット、肌にやさしい素材設計など、多方面にこだわりました。

『Lily- Basic-Bra（リリーベーシックブラ）』脇高設計によりバスト周りをすっきりと整え、背面には安定感を高める3段3列ホックを採用

開発背景

「楽なブラは支えられない」

「支えるブラは苦しい」

大きめバストの女性から多く聞かれる、相反する悩み。

肩こり、アンダーの締めつけ、ワイヤーの食い込み、時間が経つと崩れるシルエット--。

既製品では“どこかを我慢する”選択肢しかないことに、違和感を持ったことが開発の始まりでした。

体型の変化を経験する女性たちの声をもとに、素材選定から構造設計までをゼロから見直し、試作を重ねて完成したのが Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ） です。

商品の特長

■肩の負担を軽減する2Wayストラップ設計

機能性とファッション性を両立する付け替え式2Wayストラップを採用。

「ブラのせいで着たい服を諦める」を減らし、ファッションの自由度を高めます。

- 幅1.7cmの太めストラップ幅広設計（1.7cm）のストラップがバストの重さを分散し、肩への食い込みを軽減。長時間着用しても負担を感じにくい設計で、肩こりに悩む方にも配慮しています。

- ストラップは付け替え可透明ストラップに付け替えることで、シースルートップスやオフショルダー、パーティースタイルなど、ストラップを目立たせたくない装いにも対応。（※商品に透明ストラップは付属しません。）

約1.7cmの幅広設計ストラップ

透明ストラップに付け替え可能

シースルートップスでも目立ちません

■“ちょうどいい”を叶えるパッドポケット設計

「このブラは気に入っているけれど、もう少しだけボリュームを調整したい」

「慣れたパッドを使いたいのに、対応しているブラが少ない」

そんな声に応えるため、本商品にはパッドポケットを備えました。

既成サイズに体を合わせるのではなく、その日の自分に合わせられる設計です。

- 手持ちのパッドを自由に使用可能長く愛用しているパッドや、肌になじんだお気に入りのパッドをそのまま使用できます。新しいブラでも、いつもの安心感を保ったまま着用いただけます。- 左右差の細かな調整にも対応左右のボリューム差が気になる場合は、片側のみパッドを入れるなどの微調整も可能。その日の体調や服装に合わせて、理想のシルエットへと整えられます。

■肌へのやさしさに配慮した素材設計

「長時間着けていると、金具があたってかゆくなる」

「夏場は谷間やアンダーの汗・ムレで肌が荒れてしまう」

特にバストボリュームのある方ほど悩まされる肌トラブル。

Lily-Basic-Braは、肌に最も負担がかかるカップ裏の素材にこだわりました。

- カップ裏は綿100％素材ブラの中で最も肌に密着するカップ裏地には、綿100％素材を採用。汗を吸湿・放湿しやすく、谷間やバスト下など汗が溜まりやすい部分のムレを軽減します。長時間の着用でも、さらりとした快適さを保ちます。- 金属アレルギーに配慮した樹脂金具肩ストラップやホックなど、肌に触れる金具部分は樹脂加工仕様。金属アレルギーの方や、金具によるかゆみが気になる方にも配慮し、安心して着用できる設計としました。

■シルエット比較

ブラジャーは、洋服の上から見たときのシルエットにも大きく影響します。

一般的なノンワイヤーブラでは、着心地の軽さを重視する設計が多く、バストが横に広がったり、トップ位置が下がって見えることがあります。

- 横から見たシルエット比較脇高設計と立体構造により、バストの横流れを抑えながら自然な高さをキープ。長袖シャツなどのシンプルなトップスでも、バストラインをすっきりと整えます。（左：一般的なノンワイヤーブラ 右：Lily Basic Bra）

- バージスライン比較バストの土台となる「バージスライン」は、バストシルエットを左右する重要なポイントです。バージスラインを意識した設計により、バストの横広がりを抑え、すっきりと整った印象になります。（左：一般的なノンワイヤーブラ 右：Lily Basic Bra）

商品概要

商品名：Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）

価格：6,980円（税込）

販売方法：公式オンラインストア

https://serenitiabloom.com

販売開始記念キャンペーンで初回送料無料

クーポンコード：FIRST TRY

担当者コメント

Serenitia Bloom（セレンティアブルーム）代表

Serenitia Bloomは自分自身の悩みをきっかけに生まれたブランドです。

だからこそ、流行や装飾ではなく、毎日の生活で本当に必要とされる機能性を大切にしています。

必要とする方に、きちんと届くものを作り続けていきたいと考えています。