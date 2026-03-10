「大きめバストも、ノンワイヤー」高ホールドブラ『Lily- Basic-Bra（リリーベーシックブラ）』発売
はじめに
このたび、北海道発ランジェリーブランド〈SerenitiaBloom（セレンティアブルーム）〉は、
グラマーサイズ向けノンワイヤーブラジャーを発売いたします。
大きめバスト女性の“締めつけずに支えたい”という悩みに応えるため、ノンワイヤーなのにしっかりホールド。
E(65/70/75)～I(65/70/75)のサイズ展開で、日常のあらゆる服に合わせやすいシンプルデザインです。
素材選びや構造設計、細部の仕様まで丁寧に開発を重ねた一枚。
肩の負担軽減、自由に調整できるパッドポケット、肌にやさしい素材設計など、多方面にこだわりました。
『Lily- Basic-Bra（リリーベーシックブラ）』脇高設計によりバスト周りをすっきりと整え、背面には安定感を高める3段3列ホックを採用
開発背景
「楽なブラは支えられない」
「支えるブラは苦しい」
大きめバストの女性から多く聞かれる、相反する悩み。
肩こり、アンダーの締めつけ、ワイヤーの食い込み、時間が経つと崩れるシルエット--。
既製品では“どこかを我慢する”選択肢しかないことに、違和感を持ったことが開発の始まりでした。
体型の変化を経験する女性たちの声をもとに、素材選定から構造設計までをゼロから見直し、試作を重ねて完成したのが Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ） です。
商品の特長■肩の負担を軽減する2Wayストラップ設計
機能性とファッション性を両立する付け替え式2Wayストラップを採用。
「ブラのせいで着たい服を諦める」を減らし、ファッションの自由度を高めます。
- 幅1.7cmの太めストラップ
幅広設計（1.7cm）のストラップがバストの重さを分散し、肩への食い込みを軽減。長時間着用しても負担を感じにくい設計で、肩こりに悩む方にも配慮しています。
- ストラップは付け替え可
透明ストラップに付け替えることで、シースルートップスやオフショルダー、パーティースタイルなど、ストラップを目立たせたくない装いにも対応。
（※商品に透明ストラップは付属しません。）
約1.7cmの幅広設計ストラップ
透明ストラップに付け替え可能
シースルートップスでも目立ちません
■“ちょうどいい”を叶えるパッドポケット設計
「このブラは気に入っているけれど、もう少しだけボリュームを調整したい」
「慣れたパッドを使いたいのに、対応しているブラが少ない」
そんな声に応えるため、本商品にはパッドポケットを備えました。
既成サイズに体を合わせるのではなく、その日の自分に合わせられる設計です。
- 手持ちのパッドを自由に使用可能
長く愛用しているパッドや、肌になじんだお気に入りのパッドをそのまま使用できます。新しいブラでも、いつもの安心感を保ったまま着用いただけます。
- 左右差の細かな調整にも対応
左右のボリューム差が気になる場合は、片側のみパッドを入れるなどの微調整も可能。その日の体調や服装に合わせて、理想のシルエットへと整えられます。
■肌へのやさしさに配慮した素材設計
「長時間着けていると、金具があたってかゆくなる」
「夏場は谷間やアンダーの汗・ムレで肌が荒れてしまう」
特にバストボリュームのある方ほど悩まされる肌トラブル。
Lily-Basic-Braは、肌に最も負担がかかるカップ裏の素材にこだわりました。
- カップ裏は綿100％素材
ブラの中で最も肌に密着するカップ裏地には、綿100％素材を採用。
汗を吸湿・放湿しやすく、谷間やバスト下など汗が溜まりやすい部分のムレを軽減します。長時間の着用でも、さらりとした快適さを保ちます。
- 金属アレルギーに配慮した樹脂金具
肩ストラップやホックなど、肌に触れる金具部分は樹脂加工仕様。
金属アレルギーの方や、金具によるかゆみが気になる方にも配慮し、安心して着用できる設計としました。
■シルエット比較
ブラジャーは、洋服の上から見たときのシルエットにも大きく影響します。
一般的なノンワイヤーブラでは、着心地の軽さを重視する設計が多く、バストが横に広がったり、トップ位置が下がって見えることがあります。
- 横から見たシルエット比較
脇高設計と立体構造により、バストの横流れを抑えながら自然な高さをキープ。
長袖シャツなどのシンプルなトップスでも、バストラインをすっきりと整えます。
（左：一般的なノンワイヤーブラ 右：Lily Basic Bra）
- バージスライン比較
バストの土台となる「バージスライン」は、バストシルエットを左右する重要なポイントです。バージスラインを意識した設計により、バストの横広がりを抑え、すっきりと整った印象になります。
（左：一般的なノンワイヤーブラ 右：Lily Basic Bra）
商品概要
商品名：Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）
価格：6,980円（税込）
販売方法：公式オンラインストア
https://serenitiabloom.com
販売開始記念キャンペーンで初回送料無料
クーポンコード：FIRST TRY
担当者コメント
Serenitia Bloom（セレンティアブルーム）代表
Serenitia Bloomは自分自身の悩みをきっかけに生まれたブランドです。
だからこそ、流行や装飾ではなく、毎日の生活で本当に必要とされる機能性を大切にしています。
必要とする方に、きちんと届くものを作り続けていきたいと考えています。