【しゃぶしゃぶ温野菜】春の門出を彩る「鯛しゃぶ」登場！愛媛県産の鯛をさっとおだしにくぐらせて味わう贅沢 ～はまぐり香る“特製黄金だし”×春野菜で楽しむ「山形恵み豚しゃぶ」も同時展開～

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年3月11日（水）より、春の期間限定メニューとして『鯛しゃぶ』と『春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ』の2商品を販売いたします。

鯛やはまぐり、たけのこなど、春の門出を感じさせる食材を取り入れ、卒業や入学、新生活など節目の多い春の季節にふさわしい、華やかなしゃぶしゃぶをご提案します。

主役となるのは、上質な旨みと甘みが広がる愛媛県産の鯛を、さっとおだしにくぐらせて味わう春限定の「鯛しゃぶ」です。刺身としても楽しめる新鮮な鯛を使用しており、だしに軽くくぐらせることで身がふんわりとほどけ、鯛の繊細な旨みとやわらかな甘みがより一層引き立ちます。鯛は古くから「めでたい」として祝いの席でも親しまれてきた魚で、卒業や入学、新生活など節目の多い春の食卓にもぴったりの一品です。

さらに、はまぐりの旨みを加えた特製黄金だしで楽しむ『春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ』も同時展開いたします。豊かな自然と雪解け水に育まれた銘柄豚「認定 山形豚」は、きめ細やかでしまりのある肉質で、豊かな脂のやさしい甘みが特長です。鶏骨と香味野菜で炊いたブイヨンをベースに、昆布・豚・はまぐりの旨みを重ねた「特製黄金だし」にくぐらせることで、豚肉の甘みとだしの奥深い味わいが広がります。「たけのこ」「かぶ」「わかめ」などの春の味覚とともに味わうことで、季節の彩りと軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

また、たけのこの優しい風味とおだしの香りが広がる「たけのこごはん」もご用意。しゃぶしゃぶの余韻とともに、春の味覚を最後までご堪能いただけます。

写真は「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」1人前です。

今回は、春の期間限定メニューを一度に楽しめる「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」も販売いたします。愛媛県産の「鯛しゃぶ」をお一人様一皿ずつ贅沢にお楽しみいただけるほか、季節野菜や「たけのこごはん」、デザートには「花見もちアイス」まで揃えた“食べきりセット”です。御膳スタイルのメニューで、落ち着いてゆっくり春の味覚をご堪能いただけます。

春の訪れを感じる鯛の上品な旨みと、はまぐり香る黄金だしのやさしい味わい。銘柄豚や季節野菜、季節の“〆もの”やデザートまで揃えた、春の味覚をコースのように楽しめるしゃぶしゃぶをお届けします。

商品概要

■商品名 ：鯛しゃぶ／春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ

■販売期間 ：販売期間：2026年3月11日(水)～5月19日(火) ※無くなり次第終了

■価格

＜鯛しゃぶ＞

・一皿1,200円（税込1,320円）

＜春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ＞

・食べ放題 ／お一人様3,980円（税込4,378円）～ ※120分制（90分ラストオーダー）

小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き

＜鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳＞※一人前の食べきりセット

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳 ／一人前3,480円（税込3,828円）

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ・黒毛和牛御膳 ／一人前3,980円（税込4,378円）

春の新メニュー１.：鯛しゃぶ ～愛媛県産の鯛を使用した春の贅沢～

「山形恵み豚しゃぶ」詳しくはこちら :https://www.onyasai.com//lp/202603_yamagatamegumibuta/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202603_megumiCP

上質な旨みと甘みが広がる愛媛県産の鯛を使用した、春限定のしゃぶしゃぶです。鯛は軽く火を通すことで、やさしい甘みと上品な旨みがより引き立つ魚です。刺身としても楽しめる新鮮な鯛をさっとおだしにくぐらせることで身がふんわりとほどけ、繊細な旨みとやわらかな甘みが広がります。

愛媛県は全国有数の鯛の産地として知られています。豊かな海で育った鯛ならではの引き締まった身質と上品な脂のりが特長で、だしにくぐらせることでその繊細な旨みがより一層引き立ちます。

鯛の味わいを存分に堪能するなら、シンプルな「利尻昆布だし」でさっとくぐらせ、「ポン酢」で味わうのがおすすめ。だしのやさしい風味とともに、鯛本来の上品な味わいをご堪能いただけます。

春の新メニュー２.：春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ ～はまぐり香る特製黄金だし～

鯛しゃぶ（1皿）利尻昆布だし

きめ細やかでしまりのある肉質と、やさしい甘みが特長の銘柄豚「認定 山形豚」を、はまぐりの旨みを加えた「特製黄金だし」で味わうしゃぶしゃぶです。だしの旨みを引き立てる“はまぐり”は、古くから縁起の良い食材として祝いの席でも親しまれてきました。鶏骨と香味野菜で炊いたブイヨンをベースに、昆布・豚・はまぐりの旨みを重ね、淡口醤油でやさしく仕上げた「特製黄金だし」が、豚肉の甘みと旨みを引き立てます。だしにさっとくぐらせることで、豚肉の甘みと、はまぐりの奥行きある旨みが重なり合い、上品でまろやかな味わいが広がります。

「山形恵豚しゃぶ」「はまぐり香る特製黄金だし」

季節野菜には、「たけのこ」「かぶ」「わかめ」の3種をご用意。春ならではの彩りと軽やかさを感じられます。「たけのこ」は成長や門出を連想させる春の象徴で、おだしで煮込むことで、素材本来のやさしい甘さと風味が際立ちます。また、「かぶ」はだしを吸い込みむと“とろとろ食感”を楽しむことができ、「わかめ」はさっとしゃぶしゃぶで、心地よいシャキシャキ食感と深い旨みが広がります。

さらに、温野菜で一番人気の「三代目極みだし」で仕立てた「たけのこごはん」は、おだしの香りとたけのこのやさしい味わいが広がる上品で落ち着いた一品。デザートには「花見もちアイス」をご用意しており、春を五感で楽しめる内容となっています。

【食べきりセット】春の味わいを一度にぜんぶ楽しむ！「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」

左から「わかめ・たけのこ・かぶ」「たけのこごはん」「花見もちアイス」

春の新メニューをより気軽に、一度にお楽しみいただけるメニューとして「鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳」（食べきりセット）も販売いたします。

1人前のセットには、愛媛県産の「鯛しゃぶ」をお一人様一皿ずつ贅沢にご用意。前菜の「塩タンのサラダ仕立て」をはじめ、期間限定の「山形恵豚しゃぶ」、季節野菜の「たけのこ」「かぶ」「わかめ」、〆の「たけのこごはん」、デザートの「花見もちアイス」まで揃えた満足度の高い内容となっています。季節の食材を取り入れた、春ならではの御膳です。

おだしは「はまぐり香る特製黄金だし」に加え、9種類から選べるおだしを組み合わせた“二色鍋”でお楽しみいただけます。

「落ち着いてゆっくり楽しみたい」という方にもおすすめの、春の味覚を存分に味わえる御膳スタイルのメニューです。

＜鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳＞

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ御膳 ／一人前3,480円（税込3,828円）

・鯛しゃぶと山形恵み豚しゃぶ・黒毛和牛御膳 ／一人前3,980円（税込4,378円）

【お試しクーポン】食べ放題「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」10%OFF

■対象期間 ：2026年3月11日（水）~4月23日（木）

■対象商品 ：食べ放題の「春野菜と味わう山形恵み豚しゃぶ」各コース

■実施店舗 ：しゃぶしゃぶ温野菜全店

■ご利用条件：温野菜公式アプリの「クーポン画面」をご提示ください。

※各種年齢割(小学生未満無料・小学生半額・60歳以上500円(税込)引き)との併用可

※ご利用条件の詳細はクーポン画面をご確認ください。

「温野菜公式アプリ」ダウンロードはこちら :https://www.onyasai.com/appli.php

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開