【パーク ハイアット ニセコ HANAZONO】ラグジュアリーな家族旅行が叶う、山の中の隠れ家

パーク ハイアット ニセコ HANAZONO

【北海道・ニセコ】 名峰・羊蹄山とニセコアンヌプリの壮大なランドスケープを一望する最高のロケーションに佇むラグジュアリーマウンテンリゾート、パーク ハイアット ニセコ HANAZONO(https://www.hyatt.com/park-hyatt/ja-JP/ctsph-park-hyatt-niseko-hanazono)は、ニセコの壮大な自然の中で子供たちが心ゆくまで遊び、学べる多彩な体験プログラムをご用意しております。小さなお子様連れのご家族から大人の方まで、世代を問わず幅広い層のゲストに心ゆくまでお楽しみいただける、上質なマウンテンリゾートでの家族旅行体験をご提供いたします。春休み、夏休み、その他の連休には、お子様に北海道の大自然を体験させてあげるのはいかがでしょうか。

ラフティング アクティビティ（(C)ニセコHANAZONOリゾート）キッズ ブッフェステーションゲームルームHANAZONO チューブパーク（(C)ニセコHANAZONOリゾート）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51974/table/21_1_6fdf9592c6d22a52dce2ea26fd70b4b8.jpg?v=202603100551 ]キッズアメニティキッズメニュー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51974/table/21_2_c0485b379596812277c15f9c9e7a0e5c.jpg?v=202603100551 ]マウンテンライツと花火（(C)ニセコHANAZONOリゾート）キッズクッキングクラス[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51974/table/21_3_7cf73a3a0e57b1193aef26dc0f54aa70.jpg?v=202603100551 ]キッズスキーレッスン（(C)ニセコHANAZONOリゾート）ホテル スタンプラリー

パーク ハイアット ニセコ HANAZONOは、豊かな自然と一流のサービスを通じてご家族の特別な物語を彩る最高の舞台として小さなお子様をお連れのゲストが、ラグジュアリーな滞在をお楽しみいただきながらも安心してお過ごしいただける、ようきめ細やかなサポートを提供しています。

パーク ハイアット ニセコ HANAZONOについて

パーク ハイアット ニセコ HANAZONOは、名峰・羊蹄山とニセコアンヌプリの壮大なランドスケープを一望する最高のロケーションに誕生したラグジュアリーマウンテンリゾートです。美しい自然景観と調和するコンテンポラリーデザインの空間、館内の随所にちりばめられた上質なアート、バラエティー豊かなダイニングで味わえる美食の数々など、輝きに満ちあふれる優美なひとときを演出します。北海道の南西部に位置するニセコは、スキーやスノーボード、ハイキングやゴルフなど、１年を通じて多彩な屋外アクティビティが楽しめる理想的なリゾート地。当ホテルではニセコの素晴らしい自然と伝統文化を守り、持続可能な観光を実現するために、地域の皆さまと連携して様々な取り組みを行っています。Facebook やInstagram で@parkhyattnisekoを、ぜひフォローしてください。

パーク ハイアットについて

パーク ハイアットは45年以上にわたり、洗練を知る世界中の旅慣れたお客様に選ばれるラグジュアリーホテル・ブランドとして、世界各地の魅力的な都市やリゾート地で上質な滞在を提供してまいりました。それぞれのホテルは、邸宅を思わせる優雅な空間を建築や芸術で表現し、そこにワールドクラスのアート作品を設え、没入感に満ちた美食体験を丁寧に創り上げています。そして、その全ての魅力は、直感的でパーソナルなおもてなしによって一層引き立てられます。客室の細部にまでこだわった設え、世界的に高い評価を得るデザイン、受賞歴を誇るシェフたちによるシグネチャーレストランなどを通じて、お客様一人一人の記憶に残る体験をお届けします。詳細は parkhyatt.com をご覧ください。Facebook、X、Instagramで @ParkHyatt をフォローし、ハッシュタグ #LuxuryIsPersonal を付けて特別な瞬間をシェアしてください。