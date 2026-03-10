次世代リカバリーウェアブランド『HURON』のアンバサダーに、SNS総フォロワー数200万人の大人気筋トレ系YouTuber「なーすけ」が就任！

株式会社トランスタイル

リカバリーウェアの製造・販売を行う株式会社トランスタイル（本社：東京都荒川区、代表取締役：高添義浩 ）は、自律神経のバランスをサポートするリカバリーウェアブランド「HURON（ヒューロン）」 のブランドアンバサダーとして、SNS総フォロワー数200万人を誇る大人気筋トレ系YouTuber「なーすけ」（株式会社Shape Fit 代表取締役 天池成久 ）が就任したことをお知らせいたします。

■ HURON（ヒューロン）について 身体を整える Body Tuning Wear

「Human（人間）」＋「Neuron（神経細胞）」を掛け合わせたリカバリーブランド『HURON』

多くのリカバリーウェアは「疲れを取る」「休ませる」ことを目的としています。

HURON（ヒューロン）が目指しているのは、その一歩先です。

HURON は、身体を“休ませる”のではなく、“整える（チューニングする）”という発想で開発された「Body Tuning Wear」です。

着用することで、リラックス状態へ切り替わるコンディションづくりをサポートするウェアとして展開しています。

テラヘルツ帯の光波とシリカ素材などの鉱物特性を活かした「HURONテクノロジー」は、特許を取得しております。HURONのシリカ水晶の持つ超微細振動波は「育成光線」と呼ばれる赤外線波長帯を放射しており、人体に最も深く浸透し、細胞に良い影響を与えるとされています。 人間が持つ本来の健康な細胞が持つ振動と同じ波長の超微細振動により、人間の身体に帯びる電気と細胞レベルで、シンクロ調和させ副交感神経を優位に導き、着用するだけで自律神経のバランスを調律し、コンディションをサポートします。

また、HURONのテクノロジーに加え、磁気の力で着用部分のこりや血行改善を目的とした「HURON＋（ヒューロンプラス）」は管理医療機器としての認証を取得した新発想のチューニングウェアです。

トップアスリートから多忙なビジネスパーソンまで、現代人のリカバリーを支えています。

■ 独自技術「HURON Technology」 自律神経のコンディションをサポート

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w8tauDjL8Ew ]

HURONは、他のリカバリーウェアブランドとは全く違った独自のテクノロジー設計を行っています。

HURONテクノロジー特許取得のHURON テクノロジー

テラヘルツ帯の光波とシリカ素材などの鉱物特性を活かした「HURON Technology」は、特許取得済みです。

人間が持つ本来の健康な細胞が持つ振動と同じ波長の超微細振動が、身体に帯びる電気と細胞レベルでシンクロ調和し、副交感神経を優位に導きます。

エビデンス：脳波測定共同研究した確かなエビデンス

大学や第三者機関と連携し、脳波測定、入眠時脳波、遠赤外線調査、血流測定などを行い、しっかりとしたエビデンスを持っているのも特徴です。

管理医療機器「HURON+」管理医療機器「HURON+」の展開

ウェアに装着された磁気の力で着用部分のこりや血行改善を目的とした「HURON+（ヒューロンプラス）」は、管理医療機器認証を取得しています。

■ なーすけアンバサダー就任の背景

今回アンバサダーに就任したなーすけ氏は、日々限界に挑むストイックなトレーニング姿で200万人のフォロワーから支持されています。「パフォーマンスを上げるには、トレーニング以上に『整える時間』が重要」という彼の哲学と、HURONが提供する「Body Tuning」の価値が共鳴し、今回のパートナーシップが実現しました。

今後なーすけ氏は、本ブランドの広告宣伝物への出演や 、YouTube・SNSでの情報発信 、さらにはコラボ商品の企画・開発 など、多岐にわたる活動を通じてHURONの魅力を伝えていきます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dMuoL_RT0-8 ]総フォロワー数200万人：なーすけなーすけ氏 コメント

「正直、最初は『ただのリカバリーウェア』だと思っていました。でもHURONは、着てみて“感覚”が違いました。疲れを取るというより、身体の状態が“整う”感じ。着用することで、リラックス状態へ切り替わるコンディションづくりをサポートしてくれるので、トレーニングの後も、オフの日も、自然に切り替えられる。これが、『カラダをチューニングする。』ということなんだな、と思います。

僕がHURONに共感したのは、『回復のその先』という考え方。ただ休むだけじゃなく、身体をチューニングするという発想。パフォーマンスを上げるには、トレーニング以上に『整える時間』が重要です。日々の積み重ねが結果をつくる世界だからこそ、この“整える時間”は欠かせない。HURONは、その時間を支えてくれています。」

【なーすけ プロフィール】

筋トレ系YouTuber、フィットネスモデル。YouTubeチャンネル「なーすけFitness」を中心に、SNS総フォロワー数は200万人を超える。圧倒的な影響力を持ち、自身のジム経営やコンテストなど、フィットネスを通じた新しい価値観を多角的に発信している。

＜関連URL＞

◼︎なーすけFitness

https://youtu.be/E4MKgk0p9mc?si=piiiQ88JBfSb0FEm

■ 注目のラインナップ 身体を「整える」ための3つのマストアイテム

HURONのテクノロジーをダイレクトに体感でき、日常のパフォーマンスを支える主要3製品をクローズアップしてご紹介します。

HURON+チューニングTシャツ 9,900円（税込）1. HURON+チューニングTシャツ

【リカバリーのその先へ。管理医療機器認証の磁気Ｔシャツ】

「ただ休むだけでなく、身体を本来の状態に整える」というコンセプトを体現するフラッグシップモデルです。独自の「HURONテクノロジー」に加え、肩に永久磁石を配置したハイブリッド設計です。 磁気の力で装着部分のこりと血行を改善。管理医療機器認証を取得しており、確かなエビデンスに基づいたケアを可能にします。

なーすけ's Point：「トレーニングの後やオフの日に着るだけで、自然とリラックス状態へ切り替えられる。まさにカラダをチューニングするためのウェアです」。

HURONチューニングリストバンド 8,800円（税込）2. HURONチューニングリストバンド

【巻くだけでコンディションをサポート。場所を選ばない「ながらケア」】

手首や足首に装着するだけで、日常生活のあらゆるシーンを「整える時間」に変える人気アクセサリーです。特許取得の超微細振動が、身体に帯びる電気と細胞レベルでシンクロ調和し、自律神経のバランスを調律します。非常に軽量で、運動中や仕事中、移動中など、どんな場面でも「ながら」で使用可能。HURONのテクノロジーを手軽に持ち運べるアイテムです。

なーすけ's Point：「最初はその手軽さに驚きました。ハードなスケジュールの合間でも、これを巻いているだけでコンディションの安定感が違います」。

HURONチューニングアイマスク 5,940円（税込）3. HURONチューニングアイマスク

【一晩の休息を最大限に。深いリラックスへと導く入眠アイテム】

「休息や睡眠の質まで考えられている」というブランドのこだわりが詰まった、目元専用のチューニングデバイスです。目元に触れる部分にHURONテクノロジーを搭載。脳に近い部位をケアすることで、副交感神経を優位にし、深いリラックス状態へと導きます。第三者機関による入眠時脳波測定などのエビデンスを取得しており、質の高い睡眠を追求するアスリートにも選ばれています。

なーすけ's Point：「日々の積み重ねが結果をつくる世界だからこそ、睡眠はパフォーマンスの一部。翌朝のスッキリ感をぜひ体感してほしいです」。

■取扱店舗- ハンズ 新宿店〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル 7F- ハンズ 渋谷店〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-18 4Cフロア- 京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店〒206-0011 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター A館5F- ハンズ 名古屋店〒450-6003 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ内 9F- 山形屋〒892-8601 鹿児島県鹿児島市金生町3番1号- 川内山形屋〒895-0027 鹿児島県薩摩川内市西向田町9番6号■オフィシャルオンラインショップ

URL：https://www.huron.jp/

なーすけ就任記念キャンペーン

なーすけのアンバサダー就任を記念し、HURONオフィシャルサイトで購入の際にクーポンコード「naasuke」と記入した方全員に商品価格より10%OFF！

キャンペーン開始日：2026年3月7日～

トランスタイルロゴ

【株式会社トランスタイル 会社概要】

所在地：東京都荒川区西日暮里2-18-5 綿木ビル3階

代表者：代表取締役 高添義浩

URL：http://www.transtyle.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トランスタイル HURON事業部

お問合せ：pr@huron.jp