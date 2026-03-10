株式会社mct

同質化が加速するなかで、価格でも機能でも差別化できない--そう感じているマーケター・ブランドマネージャーに向けて、株式会社mct（東京都渋谷区、代表取締役：白根英昭）は、顧客の潜在意識に存在する「意味」を起点にブランドを設計するための実践資料「サービスブランディング完全ガイド--選ばれ続けるサービスへ！」（全20ページ）を無料公開します。

本ガイドブックは、書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』（産業能率大学出版部、2025年10月刊）で提示したCX経営フレームワーク「5つの力」のうち、「デザインの力」の実践編として位置づけられています。

■ なぜ今、「意味」でブランドを設計するのか

デジタル化により新サービスの参入障壁が下がり、顧客の選択肢はかつてないほど広がっています。その結果、品質・価格・機能による持続的な差別化は構造的に難しくなっています。

顧客がサービスを選ぶ最終的な理由は、合理的な比較ではなく、「自分に合っている」という感覚、共感できる世界観、そして心地よい体験--つまり、そのサービスが自分の生活においてどんな「意味」を持つか、です。

本ガイドブックは、この「選ばれる理由」を設計するための考え方とプロセスを、実務視点でまとめたものです。

■ mctのアプローチ：ZMETで潜在意識に届くブランドを設計する

mctは、ハーバード・ビジネススクールのジェラルド・ザルトマン教授が開発した深層インサイト手法

ZMET（Zaltman Metaphor Elicitation Technique）の日本唯一のパートナー企業です。

ZMETは、言語化されにくい顧客の深層心理をメタファーと視覚イメージを通じて引き出す定性調査手法です。人間の思考の約95%は潜在意識にあるとされており、通常のインタビューやアンケートではアクセスできない領域--感情・メタファー・深層価値観--を可視化することができます。

mctはこの手法を活用し、「機能訴求では生まれない顧客との感情的なつながり」をブランドの核として設計することを専門としています。2002年の創業以来、国内外の企業のCX変革・サービスブランディングを一貫して支援してきた実績がその基盤にあります。

■ ガイドブックの内容（全8章・20ページ）

サービスブランディングを実務で進めるための考え方と方法論を、8章構成で体系的に解説しています。

● 第1章 はじめに：価格・機能競争から脱却し、顧客の深層心理に響くブランドを構築する必要性

● 第2章 サービスブランディングの基本：深い顧客インサイト・顧客とつながる世界観・心を動かすブランド体験という成功の3つの柱

● 第3章 顧客インサイトの重要性：表層ニーズと深層インサイトの違い、ZMETや心象イメージ法の概要

● 第4章 サービスの「意味」を定義する：顧客の生活のなかでのサービスの意味を定義する方法と、パーパスとの関係

● 第5章 世界観とストーリーの構築：メタファー・アナロジーを活用したブランドストーリー設計

● 第6章 ブランド体験のデザイン：CXビジョン策定・シグニチャーエクスペリエンス設計・カスタマージャーニーマップの活用方法

● 第7章 ビジュアルで伝えるブランド：「認知・連想・感情」の3視点によるビジュアル評価とデザイン言語の体系化

● 第8章 実践プロセス：mctが実際に提供するリサーチ → ワークショップ → コンセプト開発 → 体験デザイン → VI開発の6ステップ

■ 書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』との連動

本ガイドブックは、書籍で提示した「CX経営の5つの力」のうち「デザインの力」の実践編として位置づけられています。書籍で示したフレームワークを、実際のサービスブランディングの現場に落とし込むための補完資料として活用できます。

なお書籍は、発売直後に丸善丸の内本店で2週連続の売上1位を記録しています。

書籍：いちばんやさしいCX経営の教科書

■ このような方にお薦めします

● 新規サービスのブランドコンセプトを一から設計したいマーケター・ブランドマネージャー

● 既存サービスのリブランディングを検討しているが、どこから手をつけるべきかわからない方

● CXとブランド体験を統合した戦略づくりに取り組んでいる方

● 書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』の内容を実務に展開したい方

■ 無料進呈の概要

資料名：選ばれ続けるサービスへ！顧客の心をつかむサービスブランディング完全ガイド

ページ数：全20ページ

価格：無料

ダウンロード方法：以下からダウンロードできます

https://mctinc.jp/servicebranding2025(https://mctinc.jp/servicebranding2025)

■ 株式会社mctについて

2002年創業。人間中心デザインとCX（顧客体験）コンサルティングを専門とし、顧客インサイトの調査・分析からサービスデザイン、ブランディング、CX戦略の策定・実装まで一貫して支援しています。ZMETの日本唯一のパートナーとして、国内外の企業のCX変革を支援しています。

社名：株式会社mct

東京本社：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル

大阪本社：大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ17階

代表者：代表取締役 白根英昭

URL：https://mctinc.jp/