ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』2026年3月27日（金）開業の東京ドリームパークにて、オープン記念の特別イベント開催を決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、3月27日（金）に東京ドリームパークにて特別イベントを開催することを決定いたしました。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。2026年2月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かいます。

このたび、『今日好き』が特別イベントを行う東京ドリームパーク（以下、TDP）は、3月27日（金）に開業する有明発の複合型エンタテインメント施設です。

特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆうひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの3組と、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”であるNON STYLE・井上裕介が出演。「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といった、カップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを大いに盛り上げます。

申し込みページ：https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/kyousuki_26

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■「TDP オープン記念！今日、好きになりました。特別イベント」概要

日時：2026年3月27日（金） 開場：12時30分 開演：13時 終演：14時（予定）

場所：東京ドリームパーク 屋上広場

▼出演

井上裕介（NON STYLE）

相塲星音（りのん）

河村叶翔（かなと）

倉澤俊（しゅん）

田中陽菜（ひなた）

谷村優真（ゆま）

西小路侑汰（ゆうた）

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。

2026年3月27日（金）、有明に開業。

■施設概要

施設名称：TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）

住所 ：東京都江東区有明三丁目3番8

敷地面積：約12,900平方メートル 建築面積：約10,300平方メートル

延床面積：約46,500平方メートル

アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

公式サイト: https://tdp.tv-asahi.co.jp/

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2026』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s770

