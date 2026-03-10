【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】有機JAS認証取得、砂糖不使用。果実そのものの味わいを楽しむオーガニックフルーツスプレッド3種を新発売
オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年3月、伊勢丹新宿店で開催される英国展にて、新商品「有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド」「有機ブルーベリーのスプレッド」「有機ブラックベリーのスプレッド」を発売いたします。
有機フルーツスプレッド3種
長年の英国生活のなかで、ジャム作りはマダムヒロミにとって日常の一部でした。
旬の果実を煮込み、家族と囲む朝食やティータイム。
「シンプルな材料で、毎日安心して食べられるものを届けたい」そんな想いから生まれたのが本商品です。
有機JAS認証を取得し、厳選したオーガニックフルーツのみを原材料に、日本で丁寧に仕上げた砂糖不使用のフルーツスプレッド。
果実本来の甘みと酸味、そして豊かな香りを引き出しました。
素材そのもののフレーバーを楽しめる、自然な味わいの一瓶です。
商品特徴
■有機JAS認証取得
国の厳しい基準をクリアした“本物のオーガニック”。
毎日口にするものだからこそ、安心してお召し上がりいただける品質に。
■砂糖不使用
甘さは、果実そのものから。
砂糖に頼らないことで、自然な甘みとほどよい酸味が広がります。
後味はすっきりしているので、パンにもヨーグルトにも、毎日楽しめる優しい味わいです。
■オーガニックフルーツのみを使用
使用しているのは、厳選したオーガニックフルーツだけ。
みずみずしい香りと濃厚な果実感をお楽しみいただけます。
シンプルだからこそ違いがわかる、素材そのままの美味しさです。
有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド
やさしい甘みのストロベリーに、ラズベリーのキリッとした酸味が重なる、紅茶によく合う英国スタイルのフルーツスプレッドです。
有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド
有機ブルーベリーのスプレッド
果実本来の爽やかな酸味とコクを、砂糖を使わずに引き出しました。
たっぷりの果実の粒の食感をお楽しみください。
有機ブルーベリーのスプレッド
有機ブラックベリーのスプレッド
マダムヒロミが英国で、毎年家族と実を摘んでジャムにしてきた思い出の味。
ブラックベリーの独特のコクがクセになる味わいです。
有機ブラックベリーのスプレッド
商品概要
商品名：
・有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド
・有機ブルーベリーのスプレッド
・有機ブラックベリーのスプレッド
内容量：125g
価格：1,680円（税込）
英国展での特別販売
両商品は2026年3月開催の「伊勢丹新宿店 英国展」にて、数量限定で先行販売いたします。
オーガニックフルーツと厳選した有機素材のみで仕上げた、果実本来の豊かな味わいを、この機会にぜひお楽しみください。
英国展イベント概要
英国展2026
会場：伊勢丹新宿店
アクセス：東京都新宿区新宿3-14-1
TEL：03-3352-1111(#)（代表番号）
開催日時：2026年3月10日(火)～3月17日(火)
※3月10日(火)はエムアイカード会員さま 特別ご紹介日
※午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］
本件に関するお問い合わせ
シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi
TEL：045-872-5960(#)（代表）
FAX：045-227-6634(#)（代表）
公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html
公式SNS
公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/
公式X：https://x.com/madamhiromi_evt
公式note：https://note.com/madamhiromi