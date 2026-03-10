【シナグロブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】有機JAS認証取得、砂糖不使用。果実そのものの味わいを楽しむオーガニックフルーツスプレッド3種を新発売

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミは、2026年3月、伊勢丹新宿店で開催される英国展にて、新商品「有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド」「有機ブルーベリーのスプレッド」「有機ブラックベリーのスプレッド」を発売いたします。

有機フルーツスプレッド3種

長年の英国生活のなかで、ジャム作りはマダムヒロミにとって日常の一部でした。

旬の果実を煮込み、家族と囲む朝食やティータイム。

「シンプルな材料で、毎日安心して食べられるものを届けたい」そんな想いから生まれたのが本商品です。

有機JAS認証を取得し、厳選したオーガニックフルーツのみを原材料に、日本で丁寧に仕上げた砂糖不使用のフルーツスプレッド。

果実本来の甘みと酸味、そして豊かな香りを引き出しました。

素材そのもののフレーバーを楽しめる、自然な味わいの一瓶です。

商品特徴

■有機JAS認証取得

国の厳しい基準をクリアした“本物のオーガニック”。

毎日口にするものだからこそ、安心してお召し上がりいただける品質に。



■砂糖不使用

甘さは、果実そのものから。

砂糖に頼らないことで、自然な甘みとほどよい酸味が広がります。

後味はすっきりしているので、パンにもヨーグルトにも、毎日楽しめる優しい味わいです。

■オーガニックフルーツのみを使用

使用しているのは、厳選したオーガニックフルーツだけ。

みずみずしい香りと濃厚な果実感をお楽しみいただけます。

シンプルだからこそ違いがわかる、素材そのままの美味しさです。

有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド

やさしい甘みのストロベリーに、ラズベリーのキリッとした酸味が重なる、紅茶によく合う英国スタイルのフルーツスプレッドです。

有機ブルーベリーのスプレッド

有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド

果実本来の爽やかな酸味とコクを、砂糖を使わずに引き出しました。

たっぷりの果実の粒の食感をお楽しみください。

有機ブラックベリーのスプレッド

有機ブルーベリーのスプレッド

マダムヒロミが英国で、毎年家族と実を摘んでジャムにしてきた思い出の味。

ブラックベリーの独特のコクがクセになる味わいです。

有機ブラックベリーのスプレッド

商品概要

商品名：

・有機ストロベリー＆ラズベリーのスプレッド

・有機ブルーベリーのスプレッド

・有機ブラックベリーのスプレッド

内容量：125g

価格：1,680円（税込）

英国展での特別販売

両商品は2026年3月開催の「伊勢丹新宿店 英国展」にて、数量限定で先行販売いたします。

オーガニックフルーツと厳選した有機素材のみで仕上げた、果実本来の豊かな味わいを、この機会にぜひお楽しみください。

英国展イベント概要

英国展2026

会場：伊勢丹新宿店

アクセス：東京都新宿区新宿3-14-1

TEL：03-3352-1111(#)（代表番号）

開催日時：2026年3月10日(火)～3月17日(火)

※3月10日(火)はエムアイカード会員さま 特別ご紹介日

※午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］

本件に関するお問い合わせ

シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi

TEL：045-872-5960(#)（代表）

FAX：045-227-6634(#)（代表）

公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html

公式SNS

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_british_selection_bymh/

公式X：https://x.com/madamhiromi_evt

公式note：https://note.com/madamhiromi