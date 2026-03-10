『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！1』発売記念！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で4話分完全無料キャンペーンを開催！

株式会社キルタイムコミュニケーション

株式会社キルタイムコミュニケーション

話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で『ドローイング』原作者・林達永が贈る、異世界お色気＆バトルファンタジー『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』の発売を記念して、4話分完全無料キャンペーンを開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

ヴァルキリーコミックス『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)』好評発売中！

ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)

原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ

発売日：2026年3月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221426

『ドローイング』原作者・林達永が贈る、

異世界お色気＆バトルファンタジー!!

妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル――「応援」を女神から授けられる。異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが

「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?

続きはこちらから :https://kimicomi.com/episodes/2dc1f0da23ae1店舗特典一覧キミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/19a3246898734(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション

キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！

話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】

異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！

https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/) 無料マンガが ほぼ毎日更新！

試し読みも可能な公式サイト

