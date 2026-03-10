【彼岸4周年】doublet / FACETASM / FUMITO GANRYU / KIDILLによる再構築コートが販売解禁
ヴィンテージショップ「彼岸」の4周年を記念し、日本を代表する4つのハイエンド・ストリートブランドが結集。伝説的ミリタリーウェア「M-51（モッズコート）」を再構築した、世界に類を見ない13着の限定コレクションを発表いたします。
本プロジェクトの発表において、彼岸は新たな試みとしてSNSと現実を繋ぐエキシビションを敢行。
13台のスクーター（Lambretta/Vespa）が高円寺の街を疾走する様子をインスタライブで生中継し、その映像とエキシビション会場がリアルタイムで連動する、没入型のデジタル・ライブパフォーマンスを展開いたしました。
若者の初期衝動と、デジタル・クリエイティビティが交差する熱狂的な一日となりました。
また、本コレクションのビジュアル制作には、シーンの最前線で活躍するクリエイターが参画。
スタイリストTatsuyaShimada氏、フォトグラファーTsutomu Ono氏を迎え、会場の空気感を切り取った圧巻のルックを公開いたします。
■ 再構築アイテム参加ブランド（アルファベット順）
doublet
FACETASM
FUMITO GANRYU
KIDILL
■ クレジット
Direction： Tatsuya Shimada
Photography： Tsutomu Ono
■ プロダクト詳細：4人のデザイナーによるリレー形式のカスタム
本コレクションの最大の特徴は、一点一点の製作プロセスにあります。
ベースとなるヴィンテージのM-51に対し、doublet、FACETASM、FUMITO GANRYU、KIDILLの4人のデザイナーがリレー形式でカスタムを敢行。
一人のデザイナーが施したディテールを受け継ぎ、次のデザイナーが新たな解釈を重ねるというクリエイティブの連鎖によって、ヴィンテージの持つ歴史的背景に4人のデザイナーのアイデンティティが何重にもレイヤードされた、唯一無二の13着が誕生しました。
店頭発売日：2026年3月10日
オンライン発売日：2026年3月11日13時13分
販売価格： 各300,000円（税抜）
展開数： 全13着（すべて一点物）
お問い合わせ
彼岸（HIGAN）
higantokyo@gmail.com
https://higantokyo.com/
・彼岸について
2022年3月9日、高円寺にオープン。
翌年、パル商店街内2階へ移転し、高円寺パル商店街振興組合主催のファッションショーにも企画段階から参画。
オーナーの感性を軸にセレクトした古着と、日本国内外20以上のブランドを展開。
高円寺から、日本一のファッションストアへ。
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-24-7 白石ビル2F
平日 14:00~20:00
土日祝 13:00~20:00
公式Instagram（https://www.instagram.com/higan_tokyo）