【柏高島屋】2026年春、柏タカシマヤが生まれ変わります。「私に似合う美しさへ。」レディースファッション＆コスメNew＆Renewal！

株式会社高島屋

柏高島屋は、本館４階・5階婦人服フロアおよびS館3階化粧品フロア（約2,300平方メートル ）をこの春リニューアルいたします。今リニューアルでは、地域で暮らすお客様がライフステージの変化を重ねても、心地よくお買物ができる環境を整えることを目的としています。

地域の皆様とともに歩んできた柏高島屋は、時代や暮らしの変化を踏まえ、世代を越えて選ばれる百貨店をこれからも目指してまいります。

まず、2026年春は、「“いまの私に似合う美しさ”を自然に選べる場所」へと進化を遂げる、婦人服売場・化粧品売場に是非ご注目ください。

[本館婦人服売場NewOpen＆Renewal]

3月18日(水)NewOpen 本館4階[スタイル＆エディット]

国内外から旬のアイテムを集めた高島屋のセレクトショップが柏高島屋に待望のオープン。スタイル＆エディットは、トレンドを取り入れつつ、洗練された品の良さも感じさせるスタイルを発信しています。

Brand Index

MAISON KITSUNE、 AKIRANAKA、 MAME KUROGOUCHI、BAUM UND PFERDGARTEN、

TELA、RAG＆BONE、MUVEIL、COOHEM、CINOH、M・FIL、MULLER OF YOSHIOKUBO、

PONTI、VACHEMENT、BORDERS AT BALCONY、PIPPICHIC、HENRI EN VARGO、

LA MAISON DE LYLLIS、STELLA NOVA、 G.KERO

3月18日(水)NewOpen 本館4階[ヒューマンウーマン]

フレンチトラッドをベースに、大人の女性のための「日常着」を提案いたします。

5月1日(金)NewOpen 本館4階[セルフォード]

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディーファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。

5月1日(金)NewOpen 本館4階[フレイ アイディー]

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。 本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で 自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、

次世代のニューモードキャリアを提案いたします。

2月27日(金)NewOpen 本館4階[ビアズリー]

心地よいフォルムや素材、刺しゅうやオリジナルプリントで遊び心を加えたハンドワーク感など、独自の世界観があるブランドです。

3月4日(水)RenewalOpen 本館5階[23区Select]

23区が、“CLICK＆TRY”を導入した新ショップ〈23区Select〉として移設オープンいたします。CLICK＆TRYは、オンラインストア「ONWARD CROSSET」の商品をお取り寄せご試着いただけるサービスです。

[S館化粧品売場NewOpen＆Renewal]

オールアワーズ ブラークッション 10,890円3月18日(水)NewOpen S館3階[イヴ・サンローラン]

自分に誇りを持って人生を前向きに生きてもらうために、美しさとスタイルを提案するパリ発祥のクチュールブランド。

3月18日(水)NewOpen S館3階[ジバンシイ]

設立当初から変わらず独自のアバンギャルドなエレガンスを体現。先端のテクノロジーも取り入れ、美を追求しています。

プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー(全3色) 7,700円 プリズム・リーブル(全5色) 8,250円2月27日(金)NewOpen S館3階[フローラノーティス ジルスチュアート]

『千葉県初出店』

ジルスチュアートのプレグランスブランド[フローラノーティス ジルスチュアート]。

「花の恵みが運ぶ幸福感と、心に寄り添うマイルドフルな香りで日々に彩を」コンセプトにもうひとつのジルスチュアートのストーリーが、センシュアルな魅力を咲かせます。

2月20日(金)RenewalOpen S館3階[クレ・ド・ポー ボーテ]

ブランドの哲学を体験していただける専用キャビンを設置し、カウンセリングコーナーをさらに充実いたしました。

■柏高島屋ホームページはこちらからご確認ください。

https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/renewalopen2026/