「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の雑貨シリーズが登場！ 粧美堂公式オンラインストアにて予約受付開始！

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」にて「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の雑貨シリーズの予約販売を開始いたします。

予約期間は2026年3月10日から、ご予約いただいた商品は、2026年3月下旬以降、入荷次第順次発送予定となります。

新商品は、普段使いにもピッタリなラインナップで、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の世界観がちりばめられた魅力的な商品ばかりです。

この機会をお見逃しなく！

商品概要

■エコバッグ ポーチ付き 3,300円（税込）

■バニティショルダーバッグ 5,500円（税込）

■ミラー ポーチ付き 1,980円（税込）

■ポーチ 2,200円（税込）

■予約受付開始：2026 年 3 月 10 日～3 月 31 日

■粧美堂直営 EC サイト

【粧美堂 ONLINESTORE】

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/jojo

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。