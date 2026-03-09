【ルイ・ヴィトン】モノグラム・フラワーと大胆なレオパード・パターンが融合した「ストール・LV サファリ」が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンより、メゾンを象徴するモノグラム・フラワーと大胆なレオパード・パターンが融合した「ストール・LV サファリ」が登場。

ジャングルから着想を得たデザインが、トレンド感溢れるエレガンスと個性的な雰囲気を添える、「ストール・LV サファリ」。贅沢なウールやシルク、カシミヤの混紡素材を使用し、歴史的なモノグラム・パターンをエキゾチックなレオパードプリントとして再解釈しました。マフラーやドレスの上から簡単に着用できるこの柔らかく暖かいストールは、複数のスタイルで楽しめます。

製品名：ストール・LV サファリ

価格：137,500円

素材：ウール 58%、シルク 21%、カシミヤ 21%

サイズ：W 185 x H 135 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

