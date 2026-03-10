ガラムとマサラ　松坂屋静岡店3月1７日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社は、2026年3月1７日（火）、松坂屋静岡店（静岡市葵区）本館地下１階に、カレーパンの店「ガラムとマサラ」松坂屋静岡店をオープンいたします。静岡県へは初出店、ブランドとしては10店舗目の出店となります。なお当社専門店事業としても、静岡県内への出店は今回が初めてとなります。

出店先の松坂屋静岡店は、JR静岡駅北口から地下道を通って徒歩３分の場所にあり、多くのお客様が訪れる百貨店です。当店は館内地下1階食料品売場に出店いたします。

当店「ガラムとマサラ」のカレーパンは、店内でひとつひとつ手包みで仕込み、揚げて完成させることにこだわっています。手包みだからこそ、カレーの深い旨みと食べ応え抜群の大きな具材、こだわりの生地が一体となった味わいをお楽しみいただけます。

また当店では、当社が展開する惣菜専門店「デリカキッチン」で人気の「台湾ドーナツ」も販売いたします。しっとりもちもちした生地にサクサクの衣をまとわせた食感が特長で人気を集めています。スパイス香るカレーパンとともに、甘い台湾ドーナツの味わいもお楽しみいただけます。

これまで多くのお客様にご好評いただいてきた味を、より多くの方にお楽しみいただける機会として、親しみやすい店舗づくりを通じ、こだわりの美味しさをひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

《松坂屋静岡店でご購入いただける商品一例》

＜イチオシ商品＞

とろとろ煮豚のカレーパン

「カレーパングランプリ2025(R)」最高金賞受賞

店内で２日かけてじっくり仕込んだ、とろとろ食感の煮豚を、食べ応え抜群に大きくカット。38種類のスパイスとローストガーリックがアクセントのこだわりのカレーとともに包みました。

特選飛騨牛カレーパン

(数量・期間限定商品)

醤油ダレでじっくり煮込んだ飛騨牛の薄切り肉を、ぎゅっと包み込みました。牛肉の旨みと、スパイシーなカレーの味わいが口いっぱいに広がる、贅沢なカレーパンです。オープン記念として3/22(日)まで販売いたします。

とろ～り＆ゴロリ

２つのチーズを味わうカレーパン

とろ～りとろけるモッツァレラチーズに、ゴロッとしたダイスチーズを２個加えて包みました。旨みたっぷりの特製カレーとともに、お口の中で存分にチーズをお楽しみいただけます。

＜台湾ドーナツ各種＞

やさしい甘みの生地にサクサクの衣をまとわせた、クセになる味わいのドーナツです。食べると外はサックリ、中はしっとりもちもちした食感が楽しめます。

・抹茶練乳 （天空の抹茶(R) 使用）

・ほうじ茶練乳 （天空のほうじ茶(R) 使用）

・グレース

など多様なフレーバーを用意しております。

■同日オープンのお知らせ

なお同日、松坂屋静岡店本館地下1階において、当社が展開する専門店「寿し匠味」もオープンいたします。詳細につきましては、別途お知らせいたします。

《店舗イメージ》

＜ガラムとマサラ 店舗概要＞

1．店舗名称カレーパンの店 ガラムとマサラ 松坂屋静岡店

2．オープン日2026年3月17日（火）

3．所在地静岡県静岡市葵区御幸町10番地の2

4．電話番号054-260-7595

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 7時30分

6．休業日1月1日、2日

7．店舗面積22.0平方メートル （6.7坪）

8.コンセプト「美味しいものリストの一品に」をコンセプトに、スパイス・具材・生地の3つの

バランスを大切にした、飽きのこないサクッとしたカレーパンをご提供します。