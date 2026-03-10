オールインワンAIワークスペースのGensparkがMicrosoftとの連携を強化し、Agent365の公式パートナーとして始動

Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社

シリコンバレー発の次世代オールインワン AI ワークスペース「Genspark」は、Microsoft社のエンタープライズ向けAIエージェント管理基盤「Microsoft Agent 365」エコシステムにおいて、Gensparkが利用可能になることをお知らせします。

2025年11月下旬に法人向けプランをローンチして以来、Gensparkはより安心して法人の皆さまにご利用いただける環境を整えてまいりました。 Gensparkの製品は、Anthropic・AWS・Microsoft・OpenAIとテクノロジーパートナーとして連携し開発されており、SSOログインによる認証や、入力されたデータをモデルの学習に使用しないゼロ学習ポリシーを徹底しております。今年1月の日本における正式ローンチ時には、SOC 2 Type IIとISO 27001の認証を取得を発表しました。

本日発表したMicrosoft Agent365の公式パートナーとなることで、Gensparkの法人ユーザーは、Agent365のセキュリティ基盤でGensparkを利用することが可能になります。これには、企業で安全に運用するための、エージェントの可視化、アクセス制御、セキュリティ、監査、コンプライアンス対応といった中核機能などが含まれており、Microsoft Entra／Defender／Purviewなど既存のセキュリティ・コンプライアンス基盤と連動します。

今回の発表に際し、Microsoft社の Nirav氏とGenspark CEOのエリック・ジンは、以下のように述べています。

Genspark 共同創業者兼CEO Eric Jing

「Microsoft Agent 365で注視すべき点は、Microsoft社が単にプラットフォームを作ったのではなく、エンタープライズが本当に必要とする“信頼のレイヤー”を最初から組み込んで設計している点です。ガバナンス、セキュリティ、コンプライアンスが初めから備わっているからこそ、企業は自信を持ってAIを展開できます。Gensparkにとっては、GensparkのAIをエンタープライズへ、企業ITの統制下で“仕事の流れの中”へ直接届けられるようになることを意味します。さらに、日本を含む各国での市場においてもMicrosoft社との連携を強化し、世界中でより多くの法人のお客様に使っていただくための取り組みを拡大してまいります。」

本取り組みの詳細は以下をご覧ください。

https://partner.microsoft.com/en-us/blog/article/agent-365-announcement