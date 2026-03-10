ニュージーランドワインの祭典「POUR YOURSELF A GLASS OF NEW ZEALAND」開催決定！3/1～参加店募集開始

ニュージーランド大使館 商務部 (New Zealand Trade and Enterprise略称:NZTE)

POURYOURSELF A GLASS OF NEW ZEALANDキャンペーン店舗登録スタート

昨年好評を博したニュージーランドワインの全国キャンペーン「POUR YOURSELF A GLASS OF NEW ZEALAND」が今年も開催されます。本キャンペーンは、ニュージーランド航空(https://www.airnewzealand.jp/)協賛のもと、ニュージーランド貿易経済促進庁（ニュージーランド大使館商務部：New Zealand Trade and Enterprise、NZTE）が主催。2026年6月1日～6月30日の期間中、全国の参加店で対象ニュージーランドワインを楽しむと、店舗およびお客様それぞれに、成田⇔オークランド往復航空券（ペア1組2名）が用意されており、店舗はアワード形式、お客様は抽選で進呈されます。

これに先駆けて３月１日より、全国の飲食店向けに参加登録の受付が始まりました。参加希望のレストランは、4月１８日までに公式キャンペーンサイト（https://discovernzwine.com/）(https://discovernzwine.com/?utm_source=media_dm&utm_medium=press&utm_campaign=nzwine2026_restaurant)へ参加登録するだけ。もれなく店内でご利用いただけるPOPが送付されるほか、お客様ノベルティのワインディスクポアラーも無償で提供されます。さらに希望店は、４月20日にニュージーランド大使館にて開催されるエグゼクティヴソムリエセミナーへも先着順でご招待。他にも特典盛りだくさんのキャンペーンなので、飲食店の皆様はぜひお早めにご登録ください。

レストランのジャンルや規模は不問！一杯から、無理なく始められます。

参加条件は至ってシンプル。本キャンペーンは、大規模レストランから個人経営店までジャンル・規模を問わず参加可能で、ホテル・旅館レストランも参加できます。また、1ブランド2種からのスモールスタートが可能なため、在庫リスクを抑えながら無理なく導入でき、ニュージーランドワインを試す絶好の機会となります。

【キャンペーンスケジュール】

- ３月１日～４月１８日 飲食店の参加申込み受付- ６月１日～６月３０日 一般消費者向けキャンペーン実施

【参加手順】

- 公式サイト(https://discovernzwine.com/?utm_source=media_dm&utm_medium=press&utm_campaign=nzwine2026_restaurant)より参加登録- ワイン選定- 店舗での告知・販売- 売上結果提出（アワード選考用）

【参加特典】※すべて無料

今年は30ワイナリーが参加！ニュージーランド航空も協賛

- 公式テーブルテント- SNS用デジタル素材- ワインディスクポアラー（ノベルティ）- 食べログ特設ページ掲載（参加飲食店一覧）- 大使館ソムリエセミナーご招待（先着順）- アワード参加でNZ往復航空券のチャンス- NZTEによる全国プロモーション支援4月18日までの参加登録で提供される店頭プロモーションツール一例

昨年は16ワイナリーが参加した本キャンペーンですが、今年はなんと約2倍の30ワイナリーに拡大。ワイン銘柄も約130種からお店に合ったワインを選ぶことができるようになりました。6月１日から始まるキャンペーンでは、ニュージーランド大使館商務部によるお客様向けプロモーションも予定されているので、参加いただくことで、店舗の注目度や信頼度の向上が期待できます。もちろん、ニュージーランドワインを楽しんでいただける仕掛けも盛りだくさん。店舗の負担を最小限にしつつ、効果的なプロモーションをサポートしますので、ぜひ一緒に盛り上げましょう。

昨年も大好評！２０２５年キャンペーンの成果

2025年の開催では、参加レストランおよびワインパートナーから高い評価を得ました。

- 80店舗が参加・登録（全国17都道府県）- 4,415本のボトル販売、1店舗平均275本超- 30,000杯以上のグラス販売と顧客接点の創出- 137件の新規リスティングで流通機会を拡大- 新規バイヤーとの接点創出・売上向上に寄与

また、飲食店の“体験価値向上＋売上機会創出”に直結。専門教育とプロモーション支援を同時提供することにより、様々な相乗効果が生まれました。

・︎ 来店顧客のリピート率向上

・︎ グラスワイン提供による客単価アップ

・︎ NZワインの定着化による継続的売上向上

・︎ 媒体やSNSでの露出機会増加

・︎ 専用プロモーション素材でブランド力ある発信が可能に

・︎ ソムリエによる試飲イベントでスタッフの知識向上

・︎ ディストリビューター（販売代理店）各社との交流

今年はさらに、業界誌や媒体の露出機会も積極的に創出し、参加店の話題化・集客支援を図ります。

2025年実施 参加店の声

日本人がまだ知らない、日本に合うニュージーランドワインの魅力

- ニュージーランドはソーヴィニヨン・ブランだけと思っていました。これは本当に目から鱗でした。- キャンペーンをきっかけに導入したワインが今では“定着”し、ワインリストの定番になっています。- バイ・ザ・グラス施策のおかげで6月はNZワインを試し、話題にするお客様が本当に増えました。- ニュージーランド航空の賞品は、スタッフにとって大きなモチベーションになりました。

本キャンペーンはニュージーランドワインの認知向上と、取り扱い店舗の拡大を目的にアジアの主要ワイン市場で展開されており、中でも日本はアジア最大規模のワイン市場として高い期待が寄せられています。

ニュージーランドでは、国を挙げて持続可能なワイン造りを推進しており、現在、国内のブドウ栽培面積の98％以上がサステナブル認証を受けている環境にやさしいワインです。日本においてもSDGs教育が進みエシカル消費への意識が高まる中、飲食店にとっても「選ぶ理由があるワイン」として、お客様へ自信を持ってご提案いただける背景があります。

また世界有数の品質と多様な品種を有しているニュージーランドワインは、世界的トレンドの注目醸造家も多く、繊細で透明感のある味わいが魅力です。特にソーヴィニヨン・ブランの爽やかな酸味や、ピノ・ノワールの軽やかな口当たりは、和食や素材を活かしたモダンな料理と非常に相性が良く、幅広いジャンルの飲食店で評価されています。しかしながら、日本国内レストランのメニューではまだまだ認知・提供機会が限定的です。

そこで本キャンペーンでは、飲食店が自店舗の集客・売上拡大につなげられるよう、飲食店限定の体験キャンペーンを通じてニュージーランドワインの魅力を発信する取り組みを展開していきます。

今こそ、ニュージーランドワインの新しい魅力に出会う絶好の機会です。

新ウェブサイトでニュージーランドワインブランドの認知を継続支援

今回新たにスタートしたキャンペーン専用サイト(https://discovernzwine.com/?utm_source=media_dm&utm_medium=press&utm_campaign=nzwine2026_restaurant)では、ニュージーランドワインブランドの定着を目的とし、飲食店の参加登録をはじめとした参加店向け情報、FAQ、ワイナリー情報などを一元化しています。

今後は消費者向けキャンペーン情報も追加される予定で、随時アップデートされるので、ぜひ定期的に訪れてチェックしてみてください。

公式サイトURL：https://discovernzwine.com/(https://discovernzwine.com/?utm_source=media_dm&utm_medium=press&utm_campaign=nzwine2026_restaurant) 参加登録もこちら

お問い合わせ先

【ニュージーランド大使館 商務部 (New Zealand Trade and Enterprise 略称:NZTE)について】

ニュージーランド大使館 商務部は国際的にはニュージーランド貿易経済促進庁（NZTE）の名称で活動し、世界におけるニュージーランドビジネスの開発を担う政府機関です。日本では、ニュージーランドと日本の架け橋となり、企業の貿易や投資など経済活動の活発化に取り組んでいます。

公式キャンペーンサイト: https://discovernzwine.com/(https://discovernzwine.com/?utm_source=media_dm&utm_medium=press&utm_campaign=nzwine2026_restaurant)（日本語・英語）

Made with Care 公式ウェブサイト: www.nzmadewithcare.com/jp(https://www.nzmadewithcare.com/jp) (日本語)

X: https://x.com/DiscoverNZ_JP (日本語)

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLquzw8g1CjRZCbZfO7ikA5kvlbFDa7NsL (日本語)

Facebook: https://www.facebook.com/DiscoverNew.NZ (英語)

Instagram: https://www.instagram.com/discovernew.nz/ (英語)

ニュージーランド大使館商務部

公式Xアカウント： @DiscoverNZ_JP(https://x.com/DiscoverNZ_JP)