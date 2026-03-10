【PEANUTS】透明感とハートが彩る新デザイン「クリアハート」ランチグッズがスケーターから登場！

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 世界中で愛される「スヌーピー」をデザインした新シリーズ「クリアハート」のランチグッズを2026年3月に発売いたしました。


本シリーズは、透明感のある素材に色鮮やかなハートと「スヌーピー」が描かれており、食卓やランチタイムを華やかに彩ります。


持ち運びに便利な音の鳴らないコンビセット、日常使いに最適なアクリルコップ、用途に合わせて使えるラウンド型フードコンテナーの3つのアイテムを展開します。


それぞれ複数のカラーバリエーションをご用意しており、お好みに合わせてお選びいただけます。



■商品特徴




「音の鳴らないコンビセット」は、ケース内にシリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャとした音が鳴らない仕様になっています。


箸とスプーンのセットとなっており、食洗機にも対応しているため毎日のお手入れも簡単です。





「アクリルコップ」は、透明感があり、軽くて割れにくい素材です。






「ラウンド型フードコンテナーS/M」は、異なるサイズのコンテナーがセットになっています。


Mサイズは400ml、Sサイズは230mlの容量があり、お弁当のおかず入れやの保存容器として多用途に活用できます。



■商品ラインナップ


CCS3SA 音の鳴らないコンビセット ハシ18cm SNOOPY(クリアハート)






1,210円（税込）


サイズ：約188×47×18mm、ハシ18cm、スプーン全長18cm


品質表示・仕様：食洗機対応


カラー展開およびPOS：


ピンク（4973307726422）


イエロー×ブルー（4973307726453）


グリーン×パープル（4973307726484）






KSA4J アクリルコップ SNOOPY(クリアハート)







858円（税込）


サイズ：約81.5×90mm


容量280ml


カラー展開およびPOS：
ピンク（4973307726446）


イエロー×ブルー（4973307726477）


グリーン×パープル（4973307726507）


クリア（4973307733048）




RFC2S ラウンド型フードコンテナーS/M SNOOPY(クリアハート)






1,320円（税込）


サイズ：Mサイズ


容量400ml 約112×70mm、Sサイズ 容量230ml 約96×62mm


カラー展開およびPOS：


ピンク（4973307726439）


イエロー×ブルー（4973307726460）


グリーン×パープル（4973307726491）





収納時はコンパクトに重ねられます。



■販売情報


スケーター公式オンラインショップhttps://www.skater-onlineshop.com/


全国の雑貨店等で順次発売予定です。



(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC



■スケーター株式会社


「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。


お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。




企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/


公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn


公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/


　　　　　　　　https://www.instagram.com/skater_all/



