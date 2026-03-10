創業90周年を記念して、伝説の名機「VECTOR」のデザインを継承した「90周年限定 SUUNTO VERTICAL 2ギフトボックス」を世界限定1,936本で発売

Suunto Oy

SUUNTO Japan合同会社（東京都渋谷区神南一丁目11-4）は、1936年の創業から90周年を迎えることを記念し、伝説的な名機「SUUNTO VECTOR（スント ベクター）」のデザイン・エッセンスを最新のテクノロジーに昇華させた「90周年限定 SUUNTO VERTICAL 2ギフトボックス」を、世界限定1,936本で発売いたします。本日3月10日（火）より予約受付を開始し、3月25日（水）に発売いたします。

本製品は、90年の軌跡を象徴する特別な専用パッケージに収められています。パッケージ内には、四季をイメージしたギミック付きの記念メダル、シーンに合わせて交換可能な2種類のストラップ（高耐久シリコン製およびヘリテージを感じさせるテキスタイル製）、そしてスントのブランド哲学「Adventure Starts Here」の原点であるミラーコンパス「MC-2」が同梱されており、スントの歴史と冒険心を一度に体感できる究極のコレクターズアイテムとなっています。

【伝説の名機「VECTOR」を現代に再現したウォッチフェイス】

1998年の登場以来、約20年にわたり世界中の冒険家やアウトドア愛好家に支持され、スントの代名詞となった「ABCウォッチ（高度・気圧・コンパス）」の金字塔、SUUNTO VECTOR（スント ベクター）。その象徴的なデジタル表示と視認性に優れたレイアウトが、90周年記念モデルのウォッチフェイスとして、最新のスマートウォッチ上で鮮やかに蘇ります。

【フィンランドの豊かな四季を象徴する、90周年記念コレクタブル・マグネット】

90周年を祝う特別なギフトとして、フィンランドの劇的な四季の移ろいを表現した記念マグネット（直径約50mm）が同梱されています。マグネットは多重構造になっており、円盤部分が回転することで、春の芽吹き、白夜の夏、鮮やかな紅葉の秋、そしてオーロラが舞う冬へと、移り変わる四季を楽しめるギミックがあり、スントの故郷である北欧フィンランドの自然をモチーフにした、90年の歴史を象徴する重厚な仕上がりとなっています。

【ブランドの原点と進化を象徴する、プロフェッショナル・アクセサリ】

1936年の創業以来、スントがその歴史を刻み始めた原点である「フィールドコンパス」。電子機器が普及した現代においても、過酷な環境下で最も信頼できるバックアップとして、世界中の冒険家に愛用され続けています。本限定セットには、その象徴であるミラーコンパス「MC-2」を同梱し、ブランドのアイデンティティを体現しました。

さらに、激しいアクティビティに対応する高耐久シリコン製ストラップと、VECTORのDNAを現代的なスタイルで愉しむヘリテージ・テキスタイル製ストラップの2種類を付属。過酷なフィールドからアーバンライフまで、シーンを選ばずあらゆる冒険に寄り添う、90周年に相応しい豪華なパッケージとなっています。

【製品情報】

▲ 90周年限定 SUUNTO VERTICAL 2ギフトボックス

カラー ：SUUNTO VERTICAL 2限定ボックス オリジナルカラー

本体 ：チタンケース、74g（シリコンストラップ含む）

価格 ：\139,700 （税込）

限定数 ：１９３６本（グローバル）

同梱品 ：Vertical 2 Anniversary モデル、MC-2フィールドコンパス、コレクタブル・メダル

シリコンストラップ、テキスタイルストラップ、充電ケーブル、クイックスタートガイド



【主な機能】

・ディスプレイ：1.5インチ LTPO AMOLED（466×466）

・GNSS：デュアルバンド（L1＋L5）

・センサー：光学式心拍計、気圧計、電子コンパス

・ストレージ：32GB

・防水性能：10ATM（100m）

・衛星システム：GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS / BEIDOU

・動作温度：-20°C～+55°C

・接続：Bluetooth、Suuntoアプリ対応

【取扱店舗】

Suunto 公式WEBサイト（suunto.com、楽天、Yahoo）

ヨドバシカメラ

ビックカメラ

ヤマダデンキ

※上記以外での取り扱いはございません。

◆SUUNTOについて

フィンランド発のアウトドアおよびダイブウォッチブランド「SUUNTO（スント）」は、1936年の創業から90周年を迎えます。



1936年、フィンランドの発明家トゥオマス・ヴォフロネンは、自らの開発したフィールドコンパスによって、精密なナビゲーションの新基準を築きました。このコンパスは、当時のどの手持ちナビゲーションツールよりも強力で安定し、精度においても優れていました。これが、過酷なフィンランドの自然環境に耐えるために生まれた製品群の第一歩となりました。

それから90年、トゥオマスの革新精神はSuuntoの進化を牽引し続けています。歴史的なダイビングコンピューターや高高度の腕時計型高度計、そして現代のGPSウォッチに至るまで、Suuntoは世界中のアウトドア愛好者にとって信頼のパートナーであり続けています。私たちの使命は、探検家、アスリート、そして週末の冒険者たちをサポートすること。彼らに、深く潜り、高く登り、人間の限界に挑戦するためのツールを提供し続けることです。



ウェブサイト: https://apac.suunto.com/ja-jp/(https://apac.suunto.com/ja-jp/)