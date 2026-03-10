エムニxNextorage、「製造業の生成AI活用術とAI専用SSDによる処理速度向上戦略ウェビナー」無料オンラインセミナー開催

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、株式会社エムニ（代表取締役CEO：下野 祐太）と共同で、「製造業におけるAI導入の課題と解決について」と題した無料オンラインセミナーを2026年3月31日(火)に開催いたします。

製造業において生成AI活用への関心が高まる一方で、「PoC止まりで本番展開に進まない」「GPU不足やコストの壁」「社内データ整備の難しさ」など、多くの企業が実装フェーズで課題に直面しています。

本セミナーでは、製造業でAI導入を検討されている経営層、DX推進担当者、情報システム部門の皆様に向けて製造業のAI導入支援実績を持つ株式会社エムニと、オンプレミスAI基盤を支えるaiDAPTIV+を提供するNextorageが、それぞれの立場からオンプレミス環境でのAI導入に向けた具体的な事例と実践的な解決アプローチを解説します。

【オンラインセミナー概要】

「製造業の生成AI活用術とAI専用SSDによる処理速度向上戦略ウェビナー」～属人化解消からGPU性能最大化まで2社が徹底解説！～

日時：2026年3月31日(火) 12：00‐13：00

場所：アイスマイリーウェビナー オンライン開催（参加無料）

＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。

お申込み：https://ai.aismiley.co.jp/form/20260331webinar

【本セミナーの内容】

・製造業における生成AI活用事例紹介

・限られたGPU環境でも実装可能なaiDAPTIV+活用事例

両社の知見をもとに、理論ではなく「実装できるAI導入」について具体的に説明いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

【登壇者】

■ 株式会社エムニ

代表取締役CEO 下野 祐太

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、松尾研究所で製造業向けAI社会実装に従事し、異常検知や生産計画最適化などのプロジェクトを主導。

AI導入支援の経験を経て、製造業×AIに特化した（株）エムニを創業。

「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」を掲げ、製造現場発のAI活用を推進。

2025年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」選出。

■ Nextorage株式会社

技術戦略担当部長 正田 雅裕

1997年から日本IBMにてHDD部品のテストエンジニア、HDDコントローラの開発などを担当。2005年よりソニーでプロからコンスーマに渡るメモリーストレージ製品の開発・商品化に携わる。2019年からNextorageに参画、2025年よりAI新規事業開発を担当、aiDAPTIV+の国内普及を目指す。

Nextorageは、戦略パートナーであるPhison Electronics社との連携のもと、ハードウェアとしてのaiDAPTIV+国内供給にとどまらず、データ整備、モデル最適化、RAG構築、ファインチューニング、運用設計までを含めた包括的なオンプレミス生成AI内製化支援パートナーとして、企業のDX推進を支援してまいります。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜AI事業開発室

Gp-Nex-AI@nextorage.jp