北海道内ＳＡ・ＰＡ初の無人販売店舗「輪厚ＧＯ」道央道 輪厚ＰＡ（下り線）３/２４ＯＰＥＮ
ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区、以下：エリアトラクト）および株式会社ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯ（東京都港区、以下：ＴＴＧ）と協働で、Ｅ５道央自動車道（以下：道央道）輪厚パーキングエリア（下り線・札幌方面）の別棟売店内に、無人販売店舗「輪厚ＧＯ」を令和８年３月２４日（火）１０時にオープンします。
「輪厚ＧＯ」は、エリアトラクトとＴＴＧが業務提携し、イノベーションによりサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）における“省人化”を図る取り組みの一環で、北海道内ＳＡ・ＰＡでは初の無人販売店舗です。
おにぎり・サンドイッチなどの軽食や北海道ならではの土産品、菓子、飲料などを取り揃えます。無人決済システムによるスムーズなお買い物がお楽しみいただけます。
将来的な担い手不足の課題解決とお客さまサービスの維持・向上につなげるべく、輪厚ＰＡ（下り線）を含む各導入店舗における検証を進め、更に他のＳＡ・ＰＡへの展開を検討していきます。
※画像はイメージであり、変更になる場合があります
【無人販売店舗「輪厚ＧＯ」の概要】
設置目的 ：１.観光・物流の要所である輪厚ＰＡにおける実用性の検証。
２.今後、ますます懸念される担い手不足への対応としての省人化モデル店舗の検証。
店舗面積 ： 約２０平方メートル
営業時間 ： ９時～１９時（１２月～３月） ８時～２０時（４月～１１月）
テナント ： 株式会社ネクスコ東日本リテイル
取扱商品 ： おにぎり・サンドイッチ、土産品、菓子、飲料、アイスなど
支払方法 ： キャッシュレス化に対応し、バーコード決済、各種電子マネー、クレジットカードの
ご利用としております。
その他 ： 建物内にソフトクリーム等売場を併設しております。
【輪厚ＰＡ（下り線）マップ】
【ご利用の流れ（他社事例）】
棚から商品を手に取っていただくと、レジでは商品スキャンをすることなく、ディスプレイの表示内容を確認してお会計いただくことにより、スピーディーにお買い物が完了します。
【ＳＡ・ＰＡにおける無人販売店舗】
- 令和６年１１月２１日
「ＴＴＧ-ＳＥＮＳＥ ＭＩＣＲＯ Ｗ」を活用し、上信越道 東部湯の丸ＳＡ（下り線）に全国のＳＡ・ＰＡで初となる無人販売店舗「東部湯の丸ＧＯ」をオープン
- 令和７年３月２７日
「ＴＴＧ-ＳＥＮＳＥ ＳＨＥＬＦ」を活用し、東北道 Ｐａｓａｒ蓮田（上り線）に省スペースタイプの無人販売店舗「蓮田ＧＯ」をオープン
- 令和７年４月１１日
常磐道 日立中央ＰＡ（上り線）のファミリーマートが「ＴＴＧ-ＳＥＮＳＥ」を導入し、無人決済エリアを併設したハイブリッド店舗としてリニューアルオープン
- 令和８年３月２４日
「ＴＴＧ-ＳＥＮＳＥ」を活用し、道央道 輪厚ＰＡ（下り線）別棟売店に北海道のＳＡ・ＰＡで初となる無人販売店舗「輪厚ＧＯ」をオープン
▼第１弾・第２弾・第３弾のプレスリリースはこちら
- ＳＡ・ＰＡ全国初の無人販売店舗 上信越道 東部湯の丸ＳＡ（下り線）１１/２１ ＯＰＥＮ(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2024/1030/00014264.html)
- 省スペースタイプの無人販売店舗「蓮田ＧＯ」 東北道 Ｐａｓａｒ蓮田（上り線）３/２７ ＯＰＥＮ(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2025/0313/00014744.html)
- 高速道路コンビニで初！無人決済エリアを併設したハイブリッド型ファミリーマート(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2025/0403/00014841.html)
常磐道 日立中央ＰＡ（上り線）４/１１ リニューアルＯＰＥＮ(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2025/0403/00014841.html)
【会社概要】
社名 ：株式会社ＴＯＵＣＨ ＴＯ ＧＯ
設立 ：２０１９年７月１日
資本金 ：１億円
所在地 ：東京都港区高輪２-２１-４２
事業内容：無人決済システムの提供
社名 ：株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト
設立 ：２００５年１２月８日
資本金 ：１５億円
所在地 ：東京都港区東新橋２-３-１７
事業内容：ＳＡ・ＰＡ商業施設の管理運営