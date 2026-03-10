MOTTERU　人気のマグネットシリーズ！360°回転式スタンドとケーブルクリップに新色が登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、マグネットで固定する360°回転式スマホ・タブレットスタンドと、最大5本のケーブル収納が可能なマグネットケーブルクリップに新色を追加。公式オンラインショップ含むECモールで3月10日（火）から販売を開始します。

マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 アルミ製 全4色 1年保証 (MOT-MGSTD01)

マグネットでピタッと固定できるMagSafe対応スタンドです。

高さと角度、共に自由に調整ができます。

360°回転が可能で、お好きな位置で固定することが可能です。

今回はシックな「ダークグレー」と「マットシャンパンゴールド」の2色を追加。

MOTTERUダイレクト価格：3,290円(税込)

楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mgstd01/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mgstd01.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRLK3J32)

新カラー： ダークグレー / マットシャンパンゴールド

ダークグレーマットシャンパンゴールド

● 製品特徴

マグネットでピタッと固定できるスタンド

マグネットでピタッと固定できるMagSafe対応スタンドです。縦横どちらでもしっかりと固定できます。

アルミニウム製の高級感ある本体に、スマホ操作やタブレット使用時でも倒れにくい、しっかりとした台座をセットにしました。

設置面はシリコンパッド付で滑りにくく、デスクにも傷をつけることなく安心して使えます。

チキチキと回転させて、360度好きな位置に固定できる

3つの関節軸で角度、高さ調整も自由自在。お好きな位置で固定でき、よりスマホを見やすく使いやすい位置に設置できます。

チキチキと回転させて、360度好きな位置に固定できます。回転時の強弱は、ダイヤルを回すことで調整可能です。

メタルリング付きなのでどこでも、どれでも使える

MagSafe対応iPhoneはそのまま、非対応のiPhone、Androidスマートフォン、iPadやタブレット、またゲームモニターやサブモニターなど、付属のメタルリングを使用することで、あらゆるシーンで使用ができます。

※メタルリングを装着した状態ではワイヤレス充電はできませんので、ご了承ください。

sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 全8色 (MOT-CBCLIP04）

ケーブルをマグネットで挟み込んですっきり整理できるマグネットケーブルクリップです。

太さ直径3.0mm～5.0mmのケーブルに対応。

設置方法はマグネットと粘着シールの2種類からお選びいただけます。

MOTTERUダイレクト価格：1,880円(税込)

楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-cbclip04/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-cbclip04.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8N2Q2WQ)

新カラー： エアリーホワイト

●製品特徴

・選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応

・散らかりがちなデスクや車内のケーブル収納に

・取り付け方は誰でも簡単4STEP

●製品仕様

マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 (MOT-MGSTD01)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/299_1_2be54a93c166fbe30d3d1e4748e9679d.jpg?v=202603101051 ]

sofumo マグネットケーブルクリップ(MOT-CBCLIP04）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/299_2_00838d8c3be08e2d1103d2e1ee4999ed.jpg?v=202603101051 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

