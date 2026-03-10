UBS証券主催 海外機関投資家向けIRイベント「Japan Leaders Expo 2026」に出展しました

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2026年2月25日（水）および26日（木）に開催された、UBS証券株式会社主催の海外機関投資家向けIRイベント「Japan Leaders Expo 2026」に出展しました。

出展概要

本イベントは、日本企業の経営戦略や成長ストーリーを世界の投資家に直接紹介する場として開催されるものであり、当社も海外投資家との新たな対話機会の創出を目的に参加しました。当社ブース内では、プレジャーボート向けの最新機器であるマルチファンクションディスプレイ「型式：NavNet TZtouchXL 13X」を展示し、実際に製品に触れていただきながら、1 on 1および1 on Group形式の面談を通じて、多くの投資家の皆様と直接意見交換を行うことができました。

今後も当社では、統合報告書や公式WEBサイトをはじめとした情報開示の充実に取り組むとともに、ステークホルダーの皆様との対話を一層深めながら、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場